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SGK girişi 1993-2005-2015 arası olanlar yaşadı! 2160-3600 gün primle erken emeklilik

Erken emeklilik imkânları, Türkiye’deki milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

SGK girişi 1993-2005-2015 olan dikkat; 2160-3600 gün primle erken emeklilik

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından zaman zaman yapılan açıklamalar, sigortalı bireylerin erken emeklilik hakkı kazanmasına yönelik önemli ipuçları sunuyor. Özellikle SSK girişi 1993, 2005 ve 2015 yılları arasında olan çalışanlar için sağlanan özel avantajlar, emeklilik hayallerini gerçekleştirme yolunda önemli fırsatlar yaratıyor.

Erken emeklilik, bireylerin yaş şartını tam olarak karşılamadan, belirli prim ve sigortalılık sürelerini tamamlaması durumunda emeklilik hakkı elde etmesidir. SGK tarafından belirlenen bu şartlar, bazı durumlarda özel avantajlarla desteklenebilir.

SGK girişi 1993-2005-2015 olan dikkat; 2160-3600 gün primle erken emeklilik

1993-2005-2015 SSK Girişi Olanlara Sağlanan Avantajlar

1. Meslekten Dolayı Yıpranma Hakkı

SGK tarafından belirlenen ağır ve riskli işyeri kategorilerinde çalışan bireyler, yıpranma payı hakkından faydalanabilir. Bu hak, sigortalılık sürelerine ek gün ilavesi sağlar ve bireylerin yaş şartından muafiyet kazanmalarına yardımcı olur. Eklenen prim sürelerinin yarısı kadar yaş şartından düşülme uygulanabilir.

2. Askerlik Borçlanması ile Yaş Şartından Muafiyet

Askerlik görevini sigortalılık başlangıcından önce tamamlamış olan bireyler, bu dönem için borçlanma yaparak yaş şartını geri çekebilirler. Askerlik borçlanması, prim gün sayısını arttırırken erken emeklilik fırsatı sunabilir.

SGK girişi 1993-2005-2015 olan dikkat; 2160-3600 gün primle erken emeklilik

3. Engelli Çalışanlara Özel Haklar

Engellilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan bireyler, 15 yıl ve 3600 gün şartıyla yaş koşulu olmaksızın erken emeklilik hakkı elde edebilirler. Engelli emekli bireylerin, emeklilik sonrasında çalışma hakkı da bulunmaktadır.

4. Kısmi Emeklilik

9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan bireyler, 15 yıllık sigortalılık sürelerini ve 3600 prim gününü tamamladıklarında kısmi emeklilik hakkından faydalanabilirler. Yaş şartını yerine getiren bireyler için bu hak, emekliliğe bir adım daha yaklaşma fırsatı sunar.

5. Malulen Emeklilik Hakkı

İş gücü kaybı oranı yüzde 60 ve üzerinde olan bireyler, malulen emeklilik hakkından yararlanabilir. Bu durumda, 1800 gün prim şartı aranırken yaş koşulu bulunmaz. Ancak malulen emeklilik hakkı kazanan bireyler, emeklilik sonrasında çalışamazlar.

SGK girişi 1993-2005-2015 olan dikkat; 2160-3600 gün primle erken emeklilik

6. Kadın Çalışanlar İçin Annelik Borçlanması

Kadın çalışanlar, çocuk sayısına göre borçlanma hakkı elde ederek erken emeklilik hakkı kazanabilir. Her bir çocuk için 2 yıl olmak üzere toplamda 6 yıla kadar borçlanma yapılabilir. Bu hak, yaş ve prim şartlarını tamamlayan anneler için önemli bir avantaj sunar.

Detaylı Bilgi Alın

Erken emeklilikle ilgili detaylı bilgi almak ve şartlarınızı değerlendirmek için SGK müdürlükleri veya resmi SGK işlem merkezleri ile iletişime geçebilirsiniz. 

Kaynak
SGK Resmi Sitesi

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