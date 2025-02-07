SGK girişi 1991 2001, 2011 olanlara erken emeklilik geldi mi?

SSK girişi 1991, 2001 ve 2011 olanlar için erken emeklilik mümkün mü? 2160 ve 3600 günle emeklilik iddiası doğru mu? İşte detaylar…

3600 Gün Primle Kısmi Emeklilik Hakkı

SGK'nın sunduğu en dikkat çekici avantajlardan biri, 3600 gün primle kısmi emeklilik hakkı. Ancak bu hak sadece 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerli.

✅ SSK girişi 1991 olanlar, bu düzenlemeden yararlanarak 3600 gün primle kısmi emeklilik hakkı kazanabilir. Ancak yaş şartını da yerine getirmeleri gerekmektedir.

✅ SSK girişi 2001 ve 2011 olanlar için ise 3600 günle emeklilik mümkün değildir. Bu kişiler mevcut emeklilik sistemine tabidir ve prim gün sayısını doldurmadan emekli olamazlar.

3600 günle emeklilik şartları:

Sigorta başlangıç tarihi: 9 Eylül 1999 ve öncesi

Sigortalılık süresi: En az 15 yıl

Prim gün şartı: 3600 gün

Yaş şartı: Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş

Kimler yararlanamaz?

2001 ve 2011 girişli sigortalılar, bu düzenleme kapsamına girmediği için 3600 prim günüyle emekli olamaz.

2160 Gün Primle Anneler İçin Erken Emeklilik

Kadın sigortalılar için çocuk borçlanması yoluyla erken emeklilik fırsatı bulunuyor. SGK, çalışan annelere 2160 gün (yaklaşık 6 yıl) borçlanma hakkı tanıyor.

✅ SSK girişi 1991, 2001 ve 2011 olan kadınlar, 3 çocuk için toplam 2160 gün borçlanarak emeklilik yaşını öne çekebilir.

✅ Her çocuk için en fazla 720 gün (2 yıl) borçlanma yapılabilir.

Bu uygulama sayesinde anneler hem çalışma hayatına devam edebilir hem de emeklilik sürelerini kısaltabilir.

Malulen Emeklilik: İş Gücü Kaybı Olanlar İçin Büyük Fırsat

SGK, çalışma gücünün en az %60’ını kaybeden sigortalılara malulen emeklilik hakkı tanımaktadır.

✅ SSK girişi 1991, 2001 ve 2011 olan herkes, sağlık raporu ile malulen emeklilik başvurusu yapabilir.

✅ Prim gün şartı: En az 1800 gün

✅ Yaş şartı yoktur!

Yıpranma Payı ile Erken Emeklilik: Hangi Meslekler Faydalanabilir?

SGK, bazı meslek grupları için yıpranma hakkı (fiili hizmet süresi zammı) sunuyor.

🛠 Yıpranma hakkı bulunan meslekler:

Madenciler

Demir-çelik işçileri

Basın çalışanları

Sağlık çalışanları

Emniyet mensupları

İtfaiyeciler

✅ SSK girişi 1991, 2001 ve 2011 olanlar, bu mesleklerde çalışıyorsa prim günlerine ek süre eklenerek erken emekli olabilir.

Engelli Çalışanlara Özel Erken Emeklilik Şansı

Engelli bireyler için SGK, yaş şartı aramaksızın erken emeklilik hakkı sunuyor.

✅ SSK girişi 1991, 2001 ve 2011 olanlar için engellilik derecesine göre prim günleri değişiklik göstermektedir.

✅ %40 ve üzeri engeli olan çalışanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ile erken emekli olabilir.

Engelli raporu olan sigortalılar, SGK’ya başvurarak erken emeklilik için gerekli şartları öğrenebilir.