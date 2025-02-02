SGK girişi 1991, 2001, 2011 olana yaşadı; 6-10 yılla erken emeklilik var

Erken emeklilik hayali kuran çalışanlar, SGK’nın yaptığı açıklamaları yakından takip ediyor. Son dönemde yapılan bazı düzenlemeler, özellikle 1991, 2001 ve 2011 yıllarında SSK’ya giriş yapan çalışanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, bu çalışanları neler bekliyor? Detaylar yazımızda…

3600 Günle Erken Emeklilik İmkanı

SGK’nın yaptığı açıklamalara göre, 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayan ve 3600 gün prim ödeyen çalışanlar, belirli şartlar altında erken emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu imkandan özellikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar yararlanabiliyor. Yaş şartının yerine getirilmesi durumunda, bu çalışanlar için erken emeklilik kapıları aralanıyor.

Anneler İçin Borçlanma İmkanı: 2160 Günle Erken Emeklilik

SGK, çalışan anneler için de önemli bir avantaj sunuyor. Doğum borçlanması yapan anneler, 2160 gün (6 yıl) prim kazanma hakkına sahip. Bu durum, özellikle 3 çocuğa kadar borçlanma yapan anneler için erken emeklilik fırsatı anlamına geliyor. Yaş ve prim şartlarını tamamlayan anneler, bu sayede emeklilik hayallerine daha erken kavuşabiliyor.

Malulen Emeklilik: 1800 Günle Emeklilik Şansı

İş göremezlik durumu bulunan sigortalılar için malulen emeklilik imkanı devreye giriyor. Sağlık kurulu raporu ile iş gücünün en az %60’ını kaybettiği tespit edilen çalışanlar, 1800 gün prim ödemesi ile emekli olabiliyor. Bu durumda yaş şartı aranmıyor, yani sigortalılar prim şartını tamamladıklarında emeklilik hakkı elde edebiliyor.

Yıpranma Payı ile Erken Emeklilik

Bazı meslek grupları, çalışma koşulları nedeniyle daha fazla yıpranmaya maruz kalıyor. SGK, bu durumu göz önünde bulundurarak yıpranma payı adı altında ek prim süreleri tanıyor. Bu süreler, sigortalıların emeklilik yaşını düşürüyor. Ancak bu haktan yararlanabilmek için çalışılan mesleğin SGK tarafından belirlenmiş olması gerekiyor.

Engelli Çalışanlar İçin Erken Emeklilik Kolaylığı

Engelli çalışanlar için de SGK tarafından önemli kolaylıklar sağlanıyor. %40 ve üzeri engelli oranına sahip sigortalılar, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesi ile emekli olabiliyor. Bu durumda yaş şartı aranmıyor, bu da engelli çalışanlar için büyük bir avantaj anlamına geliyor.

Kimler Bu Haklardan Yararlanabilir?

1991, 2001 ve 2011 yıllarında SSK’ya giriş yapanlar,

Doğum borçlanması yapan anneler,

İş göremezlik durumu bulunan sigortalılar,

Yıpranma payından yararlanabilecek meslek gruplarında çalışanlar,

Engelli çalışanlar.

Erken emeklilik hayallerinize bir adım daha yaklaşmak için SGK’nın sunduğu bu fırsatları değerlendirin!

Kaynak: SGK’nın resmi duyuruları ve mevzuat bilgileri ışığında hazırlanmıştır. Detaylı bilgi için SGK’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.