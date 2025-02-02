GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

SGK girişi 1991, 2001, 2011 olana yaşadı; 6-10 yılla erken emeklilik var

SGK Türkiye’de milyonlarca sigortalı çalışanın hayatını doğrudan etkileyen önemli duyurulara imza atıyor.

SGK girişi 1991, 2001, 2011 olana yaşadı; 6-10 yılla erken emeklilik var

Erken emeklilik hayali kuran çalışanlar, SGK’nın yaptığı açıklamaları yakından takip ediyor. Son dönemde yapılan bazı düzenlemeler, özellikle 1991, 2001 ve 2011 yıllarında SSK’ya giriş yapan çalışanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, bu çalışanları neler bekliyor? Detaylar yazımızda…

3600 Günle Erken Emeklilik İmkanı

SGK’nın yaptığı açıklamalara göre, 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayan ve 3600 gün prim ödeyen çalışanlar, belirli şartlar altında erken emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu imkandan özellikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar yararlanabiliyor. Yaş şartının yerine getirilmesi durumunda, bu çalışanlar için erken emeklilik kapıları aralanıyor.

SGK girişi 1991, 2001, 2011 olana yaşadı; 6-10 yılla erken emeklilik var124

Anneler İçin Borçlanma İmkanı: 2160 Günle Erken Emeklilik

SGK, çalışan anneler için de önemli bir avantaj sunuyor. Doğum borçlanması yapan anneler, 2160 gün (6 yıl) prim kazanma hakkına sahip. Bu durum, özellikle 3 çocuğa kadar borçlanma yapan anneler için erken emeklilik fırsatı anlamına geliyor. Yaş ve prim şartlarını tamamlayan anneler, bu sayede emeklilik hayallerine daha erken kavuşabiliyor.

Malulen Emeklilik: 1800 Günle Emeklilik Şansı

İş göremezlik durumu bulunan sigortalılar için malulen emeklilik imkanı devreye giriyor. Sağlık kurulu raporu ile iş gücünün en az %60’ını kaybettiği tespit edilen çalışanlar, 1800 gün prim ödemesi ile emekli olabiliyor. Bu durumda yaş şartı aranmıyor, yani sigortalılar prim şartını tamamladıklarında emeklilik hakkı elde edebiliyor.

SGK girişi 1991, 2001, 2011 olana yaşadı; 6-10 yılla erken emeklilik var124

Yıpranma Payı ile Erken Emeklilik

Bazı meslek grupları, çalışma koşulları nedeniyle daha fazla yıpranmaya maruz kalıyor. SGK, bu durumu göz önünde bulundurarak yıpranma payı adı altında ek prim süreleri tanıyor. Bu süreler, sigortalıların emeklilik yaşını düşürüyor. Ancak bu haktan yararlanabilmek için çalışılan mesleğin SGK tarafından belirlenmiş olması gerekiyor.

Engelli Çalışanlar İçin Erken Emeklilik Kolaylığı

Engelli çalışanlar için de SGK tarafından önemli kolaylıklar sağlanıyor. %40 ve üzeri engelli oranına sahip sigortalılar, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesi ile emekli olabiliyor. Bu durumda yaş şartı aranmıyor, bu da engelli çalışanlar için büyük bir avantaj anlamına geliyor.

Kimler Bu Haklardan Yararlanabilir?

1991, 2001 ve 2011 yıllarında SSK’ya giriş yapanlar,

Doğum borçlanması yapan anneler,

İş göremezlik durumu bulunan sigortalılar,

Yıpranma payından yararlanabilecek meslek gruplarında çalışanlar,

Engelli çalışanlar.

Erken emeklilik hayallerinize bir adım daha yaklaşmak için SGK’nın sunduğu bu fırsatları değerlendirin!

Kaynak: SGK’nın resmi duyuruları ve mevzuat bilgileri ışığında hazırlanmıştır. Detaylı bilgi için SGK’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli maaşlarını alanlar dikkat! SSK Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine 30.000 TL o bankadan yarın verilecek Emekli maaşlarını alanlar dikkat! SSK Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine 30.000 TL o bankadan yarın verilecek
Elinde olana piyango vurdu; Kuyumcular fellik fellik arıyor! Tanesi 104 bin TL Elinde olana piyango vurdu; Kuyumcular fellik fellik arıyor! Tanesi 104 bin TL
TBMM’den Emeklilere Müjdeli Destek: SSK ve Bağ-Kur’a 17 Bin TL Ek Ödeme Yapılacak TBMM’den Emeklilere Müjdeli Destek: SSK ve Bağ-Kur’a 17 Bin TL Ek Ödeme Yapılacak
Bankalarda Hesabı Olanlara Müjde! Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank Müşterileri 10 Bin TL Alabilir! Bankalarda Hesabı Olanlara Müjde! Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank Müşterileri 10 Bin TL Alabilir!
7 bankada Pazartesi depremi; İNG, TEB, QNB, BBVA, Ziraat, Halkbank, Akbank 7 bankada Pazartesi depremi; İNG, TEB, QNB, BBVA, Ziraat, Halkbank, Akbank
Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alanlar yaşadı Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alanlar yaşadı
SON HABERLER
Sigortalı olmak gerekmiyor; SGK o kişilere en az 10.852 TL maaş bağlıyor! Sigortalı olmak gerekmiyor; SGK o kişilere en az 10.852 TL maaş bağlıyor!
Kızılcık Şerbeti dizinde olay var; İzleyenler beklemiyordu! Nursema duyurdu Kızılcık Şerbeti dizinde olay var; İzleyenler beklemiyordu! Nursema duyurdu
50.000 TL kolay kredi müjdesi; PTT emeklilere anında veriyor 50.000 TL kolay kredi müjdesi; PTT emeklilere anında veriyor
Peynir ekmek gibi gidiyor; Sahtesi 1500 TL'den alıcı buluyor Peynir ekmek gibi gidiyor; Sahtesi 1500 TL'den alıcı buluyor
Ziraat Bankası ile hayaller gerçek; 12 ay ödemesiz, 84 ay vadeli kredi Ziraat Bankası ile hayaller gerçek; 12 ay ödemesiz, 84 ay vadeli kredi
O ürünün kilosu sadece 26 TL! Her eve lazım hijyen ürününde dev kampanya O ürünün kilosu sadece 26 TL! Her eve lazım hijyen ürününde dev kampanya
100.000 TL’si Olan Parasını 5’e Katlayacak! O Yöntem Herkesi Şaşkınlığa Uğrattı 100.000 TL’si Olan Parasını 5’e Katlayacak! O Yöntem Herkesi Şaşkınlığa Uğrattı
Bankalarda Hesabı Olanlara Müjde! Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank Müşterileri 10 Bin TL Alabilir! Bankalarda Hesabı Olanlara Müjde! Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank Müşterileri 10 Bin TL Alabilir!