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SGK girişi 1987-2007 olanlara müjde; 2160-3600 gün primle emeklilik

Kısmi emeklilik, malulen emeklilik, engelli hakları ve borçlanma avantajlarıyla erken emeklilik yolları…

SGK girişi 1987-2007 olanlara müjde; 2160-3600 gün primle emeklilik

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için yeni fırsatlar gündemde. SGK giriş tarihi 1987 ile 2007 arasında olanlar, bazı özel şartları sağladıklarında 2160 ile 3600 gün prim ödeyerek erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Özellikle 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, bu avantajlardan doğrudan yararlanabiliyor.


🔍 Kimler 2160-3600 Günle Emekli Olabilir?

1️⃣ Kısmi Emeklilik Hakkı

Şartlar:

En az 15 yıl sigortalılık süresi
Minimum 3600 gün prim ödemesi
Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını tamamlama şartı

Kimler Yararlanabilir?

9 Eylül 1999 öncesi SSK girişi olan çalışanlar
Bu tarihten önce sigortalı olanlar için kademeli yaş şartı uygulanıyor

SGK girişi 1987-2007 olanlara müjde; 2160-3600 gün primle emeklilik

2️⃣ Malulen Emeklilik

Şartlar:

En az %60 iş gücü kaybı
1800 gün prim
Yaş şartı yok

3️⃣ Engelli Bireylere Emeklilik Kolaylığı

Şartlar:

%40 ve üzeri engelli raporu
En az 3600 gün prim

4️⃣ Yıpranma Payı ile Emeklilik

Ağır ve riskli işlerde çalışanlar için SGK, fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) uygular. Bu hak sayesinde erken emeklilik mümkün hale gelir.

SGK girişi 1987-2007 olanlara müjde; 2160-3600 gün primle emeklilik

5️⃣ Askerlik ve Doğum Borçlanması

Askerlik borçlanması, sigorta giriş tarihini geri çekebilir.
Doğum borçlanması, kadınlara eksik primleri tamamlama imkânı sunar (3 çocuğa kadar, toplamda 6 yıla kadar).

🗓 SGK Girişi 1994-2014 Olanlar Dikkat!

Son düzenlemelerle 1994-2014 arasında sigorta başlangıcı olanlara da kolaylıklar getirildi.

2160 gün (yaklaşık 6 yıl) prim ödeyen çalışanlar için yeni kısmi emeklilik fırsatları doğuyor. 3600 gün primi tamamlayanlar ise yaş şartını karşıladıklarında emekli olabiliyor.

📞 Daha Fazlası İçin SGK’ya Danışın

Emeklilik planı, her birey için farklı. Bu nedenle kişisel emeklilik şartlarınızı öğrenmek için en doğru adres SGK

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