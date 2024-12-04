GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

SGK erken emeklilik yaş tablosunu güncelledi; Listeye bakın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanların emeklilik süreçlerini kolaylaştıran düzenlemeleriyle dikkat çekiyor. Özellikle kadın ve erkek çalışanlara özel olarak belirlenen emeklilik koşulları, yaş ve prim gün sayısı açısından avantajlar sunuyor. SGK tarafından açıklanan emeklilik yaş listesi ile vatandaşlar, ne zaman emekli olabileceklerini net bir şekilde öğrenebiliyor. İşte tüm detaylar…

SGK erken emeklilik yaş tablosunu güncelledi; Listeye bakın

Kadın ve Erkeklere Özel Erken Emeklilik Şartları

SGK, kadın ve erkek çalışanlar için farklı emeklilik koşulları sunuyor. Sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve yaş sınırına göre belirlenen bu şartlar, erken emeklilik imkanlarıyla da dikkat çekiyor.

agk

Kadın Çalışanlar İçin Emeklilik Koşulları

Kadın çalışanların emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi dikkate alınıyor. İşte ayrıntılı liste:

Sigorta Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Sigortalılık Süresi

31.12.2008 ve sonrası 7100 58 Yok

09.09.1999 - 31.12.2008 7000 58 Yok

24.05.1999 - 08.09.1999 5975 56 20 yıl

24.05.1998 - 23.05.1999 5975 55 20 yıl

01.04.1981 ve öncesi 5000 Yok 20 yıl

Listeye göre kadın çalışanların emeklilik yaşı ve prim gün şartları, sigorta giriş tarihine göre değişiklik gösteriyor.

Erkek Çalışanlar İçin Emeklilik Koşulları

Erkek çalışanlar için emeklilik şartları da sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve sigortalılık süresine göre belirleniyor. İşte detaylar:

Sigorta Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Sigortalılık Süresi

31.12.2008 ve sonrası 7100 60 Yok

09.09.1999 - 31.12.2008 7000 60 Yok

24.05.1979 - 23.11.1980 5000 45 25 yıl

08.09.1976 ve öncesi 5000 Yok 25 yıl

Erkek çalışanlar için prim gün sayısı ve yaş şartı, sigorta başlangıç tarihine göre değişiyor.

SGK’nın Erken Emeklilik Düzenlemeleri

SGK tarafından sunulan erken emeklilik fırsatları, uzun yıllar çalışanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Kadın ve erkeklere özel ayrıcalıklar, emeklilik hayalini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kaynak: sgk.gov.tr - Gazeteoku.com özel haberi

POPÜLER YAZILAR
Tülin Türkoğlu TÜLİN TÜRKOĞLU Halep muhalifler tarafından alınan bir ganimet mi? İnternethaber İsmail Saymaz İSMAİL SAYMAZ O imamın ifadesi: Aşkına karşılık bulamayınca iftira attı Halk TV Abdulkadir Selvi ABDULKADİR SELVİ ABD’nin Kobani planının perde arkası ve MGK’ya dikkat Hürriyet Gazetesi Fehmi Koru FEHMİ KORU Suriye’de tarih bir kez daha tekerrür ediyorsa… Karar Gazetesi Ahmet Hakan AHMET HAKAN Erdoğan’ın Suriye tutumu: Temkinli ve maceradan uzak Hürriyet Gazetesi İbrahim Karagül İBRAHİM KARAGÜL ‘Zinde Güçler”, Suriye’nin yeni sahipleri sahaya indi. ABD ülkeyi parçaladı, çıkmalı. İran Suriye’ye çöktü, çıkmalı. Son kapışma Fırat’ın doğusunda. Artık Türkiye koruyacak, muhalefet birleştirecek! Yeni Şafak Gazetesi Ali Karahasanoğlu ALİ KARAHASANOĞLU Kemalistlerin dansözlüğü beynimi uyuşturuyor, şaşıp kalıyorum Yeni Akit Gazetesi
ÇOK OKUNAN HABERLER
Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı
Asla erimiyor ve şekerlenmiyor: Kabak tatlısı yapan ustaların gizli tarifi açığa çıktı Asla erimiyor ve şekerlenmiyor: Kabak tatlısı yapan ustaların gizli tarifi açığa çıktı
Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi
B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı! B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı!
Yerden petrol fışkırıyor! Türkiye'de o şehrin geleceği parlak! Yerden petrol fışkırıyor! Türkiye'de o şehrin geleceği parlak!
1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu 1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu
SON HABERLER
1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu 1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu
Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor
4 GÜNLÜK ÇILGIN İNDİRİM! Tarım Kredi daha ne yapsın! Çay, zeytin, bal, sucuk, kahve fiyatları dipte 4 GÜNLÜK ÇILGIN İNDİRİM! Tarım Kredi daha ne yapsın! Çay, zeytin, bal, sucuk, kahve fiyatları dipte
Zeka testi: Kedi, köpeklerin arasındaki civciv nerede? 701 kişiden 55'i buldu Zeka testi: Kedi, köpeklerin arasındaki civciv nerede? 701 kişiden 55'i buldu
2024 PTT memur alımı: Başvuru şartları ve son haber 2024 PTT memur alımı: Başvuru şartları ve son haber
Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü? Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü?
36 yıllık kahvehane sahibi lezzetli çayın sırrını açıkladı: Yıllarca yanlış demlemişiz meğer 36 yıllık kahvehane sahibi lezzetli çayın sırrını açıkladı: Yıllarca yanlış demlemişiz meğer
Onları kimse ağlatamaz; Doğuştan neşeli burçlar belli oldu Onları kimse ağlatamaz; Doğuştan neşeli burçlar belli oldu