SGK erken emeklilik yaş tablosunu güncelledi; Listeye bakın

Kadın ve Erkeklere Özel Erken Emeklilik Şartları

SGK, kadın ve erkek çalışanlar için farklı emeklilik koşulları sunuyor. Sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve yaş sınırına göre belirlenen bu şartlar, erken emeklilik imkanlarıyla da dikkat çekiyor.

Kadın Çalışanlar İçin Emeklilik Koşulları

Kadın çalışanların emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi dikkate alınıyor. İşte ayrıntılı liste:

Sigorta Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Sigortalılık Süresi

31.12.2008 ve sonrası 7100 58 Yok

09.09.1999 - 31.12.2008 7000 58 Yok

24.05.1999 - 08.09.1999 5975 56 20 yıl

24.05.1998 - 23.05.1999 5975 55 20 yıl

01.04.1981 ve öncesi 5000 Yok 20 yıl

Listeye göre kadın çalışanların emeklilik yaşı ve prim gün şartları, sigorta giriş tarihine göre değişiklik gösteriyor.

Erkek Çalışanlar İçin Emeklilik Koşulları

Erkek çalışanlar için emeklilik şartları da sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve sigortalılık süresine göre belirleniyor. İşte detaylar:

Sigorta Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Sigortalılık Süresi

31.12.2008 ve sonrası 7100 60 Yok

09.09.1999 - 31.12.2008 7000 60 Yok

24.05.1979 - 23.11.1980 5000 45 25 yıl

08.09.1976 ve öncesi 5000 Yok 25 yıl

Erkek çalışanlar için prim gün sayısı ve yaş şartı, sigorta başlangıç tarihine göre değişiyor.

SGK’nın Erken Emeklilik Düzenlemeleri

SGK tarafından sunulan erken emeklilik fırsatları, uzun yıllar çalışanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Kadın ve erkeklere özel ayrıcalıklar, emeklilik hayalini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kaynak: sgk.gov.tr - Gazeteoku.com özel haberi