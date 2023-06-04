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SGK erken emeklilik açıklaması! 48-50 yaş arası sigorta girişi olanlara yaş ve prim indirimi geldi

SGK'dan milyonlarca kişiye erken emeklilik müjdesi geldi. Sigorta başlangıcı 1999 sonrası olan ve 43-50 yaş arası olan herkes bu şartlar doğrultusunda erken emekli olabilecek. Yaş ve prim şartı tamamen değişti.

SGK erken emeklilik açıklaması! 48-50 yaş arası sigorta girişi olanlara yaş ve prim indirimi geldi

Sigorta başlangıcı 1999-2000 2008 ve sonrası olanlara yönelik yeni emeklilik sistemi duyuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu bugün açıklama yaparak erken emeklilik müjdesini verdi. SGK'ya Dilekçe ile başvuru yapanlara Erken emeklilik geliyor. Kademeli emeklilik sayesinde yaş ve prim indirimi uygulanırken özellikle 43-50 yaş arası olan herkes emekli olma hakkına sahip olacak. Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri ve SGK erken emeklilik duyurusu detayları haberimizde…

İŞE GİRİŞİ 1999 SONRASI OLANLARA MÜJDE

Emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekirken, kısa süre önce yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan 4 milyonu aşkın kişinin tam emeklilik için yaş şartını kaldırdı. Bu sayede prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolu açıldı.

Takvim'de yer alan habere göre, fakat primini tamamlayamadığı, borçlanma yapıp süresi yetmediği için emekli olamayan pek çok kişi var. Bunlar için alternatif yollar da bulunuyor. Yeni emeklilik reformu ile kademeli emeklilik sistemi üzerinde duruluyor.

1 MİLYON KİŞİYE ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

SSK ve BAĞ-KUR'lu çalışanların erken emeklilik hayali, hala milyonlarca insanın gündeminden düşmüyor. EYT yasasının çıkmasıyla birlikte, erken emeklilik hayali kuranların sayısı da arttı. EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden öncesini kapsamaktaydı.

Ancak 1999 sonrasında sigortalı olanlar, EYT fırsatını kaçıranlar, şimdi hükümetten yeni bir düzenleme talep etmektedir. Bu yeni düzenleme ile yaklaşık 1 milyon kişinin erken emekli olabileceği tahmin edilmektedir.

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