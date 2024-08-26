SGK emeklilik şartları sil baştan! Yaş, prim, gün hepsi değişti

Erken emeklilik için müjde bekleyenlere son dakika haberi geldi. Emeklilik şartları güncellendi. 1993, 1997, 2004, 2013 arası SGK girişi olanlar için yeni haber var. Emeklilik şartları esnetildi. Özellikle eyt'yi kaçıranlar için yeni formülü ortaya çıktı. Sigorta başlangıç tarihine göre, yaş prim gün hesabı tamamen değişti. Peki erken emeklilik kimleri kapsıyor? Esnek emeklilik şartları neler? Milyonlarca kişiye erken emeklilik getirecek yeni formül haberimizde…

Tüm çalışanlar daha erken yaşta emekli olmak ve çalışma hayatını tamamlayabilmek adına erken emeklilik fırsatlarını değerlendirmek istiyor. Türkiye'de erken emeklilik konusunda atılan en büyük adım geçtiğimiz yıl çıkan EYT yasası olmuştu. EYT yasası ile birlikte milyonlarca kişiye erken emeklilik yolu açılmış kademeli olarak başvurularında devam ettiği duyurulmuştu. Fakat Eyt'de kapsam dışı kalanlar içinde yeni erken emeklilik Formülleri var. Sigorta başlangıç tarihine göre esnek emeklilik fırsatları vatandaşlarla buluşuyor. Böylece prim yaş gün şartları tamamen değişiyor. Peki erken emeklilik kimleri kapsıyor? Yeni erken emeklilik şartları neler?

EYT’SİZ ERKEN EMEKLİLİK İMKANLARI

EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan milyonlarca vatandaşa erken emeklilik imkanı gelmişti. Ancak bazı kişiler EYT'de kapsam dışı kalmıştı. Eyt'yi kaçıranlar içinde esnek emeklilik fırsatları bulunuyor. Bazı özel durumlarda da daha erken yaşta ve prim indirimi ile emekli olmak mümkün. Peki esnek emeklilik fırsatları kimleri kapsıyor? İşte EYT’siz emeklilik imkanları:

Doğum borçlanması: Çalışan kadınlar için çocuk sahibi olmanın emeklilikte avantajı bulunuyor. Çünkü sigorta giriş tarihinden sonra dünyaya gelen çocuklar için doğum borçlanması yapmak mümkün oluyor. Kadınlara 3 çocuğa kadar Toplamda 6 yıl doğum borçlanması fırsatı sunuluyor.

Askerlik borçlanması: Kadınlar gibi sigorta giriş tarihinden sonra askerliğini yapan erkeklere de askerlik borçlanması imkanı var. Askerlik süresine göre borçlanma yapmak ve en az 1 yıl emeklilik yaşını öne çekmek mümkün.

Sağlık durumundan erken emeklilik: Çalışma hayatı sırasında sağlığı ile ilgili problem yaşayan ve iş gücünü %60 ve üstü oranında Kaybedenler içinde sağlık durumundan erken emeklilik fırsatı var. Sağlık durumundan erken emeklilik, malulen emeklilik anlamına geliyor ve mutlaka 1800 gün primin tamamlanmış olması gerekiyor.

Kısmi emeklilik: Son dönemlerde çok konuşulan kısmi emeklilikte esnek emeklilik imkanlarından biri. 15 yıl sigortalılık süresini dolduran ve 3.600 prim günü olanlar yaş şartını tamamlamaları durumunda prim eksiği olsa bile erken emekli olabiliyor.

Yıpranma payı: Erken emeklilik ağır işlerde çalışanlar için de sunulan fırsatlardan biri. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar, yıpranma payı alarak emeklilik yaşını düşürebiliyor.

Vergi indirimi: Engelli çalışanlar için de vergi indirimi ile erken emeklilik fırsatı var. Çalışma Hayatında 15 yılı dolduran ve 3600 prim günü bulunan engelliler vergi indirimi sayesinde yaş şartı olmadan emekli olabiliyor.

Annelere prim desteği: Bakmakla yükümlü olduğu Engelli çocuğu bulunan anneler içinde devletten prim desteği var. Anneler 2024 yılından sonra ödedikleri primlere ek olarak Devletten de destek oluyor Ve bunu yaş şartından düşebiliyor.