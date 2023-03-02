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SGK emeklilere duyurdu! Bunu yaparak emekliler çift maaş alabilecek!

SGK’dan yeni bir duyuru geldi. Emekliler bunu yaparak çift maaş alabilecek! Emekliler için ek ödemeler hakkında açıklama geldi! İşte SGK’dan emeklilere yapılan açıklamanın detayları...

SGK emeklilere duyurdu! Bunu yaparak emekliler çift maaş alabilecek!

Emekli vatandaşlara SGK’dan bir sevindirici haber daha geldi. Yapılan açıklamada çiftte maaş söz konusu. Hem Bağ-Kur hem de SSK maaşları yatacak. Bu durumda aynı anda 2 ila 3 maaşı almak mümkün. Çift maaşa dair detaylar da netleşti. Peki, bu durumda kimler çift maaş alabiliyor? Daha fazla emekli maaşı almak için koşullar nedir? İşte birden fazla emekli maaşı almanın detayları... 


SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) duyurusuna göre memur emeklileri, Bağ-Kur ve SSK emeklileri için birden fazla maaş mümkün olacak. Artık kendi emekli maaşını alan kişiler hem hayatını kaybeden anne ve babadan yetim maaşı alabilecek hem de vefat eden eşten dul aylığı yatırılabilecek. SGK’nın yaptığı açıklama kapsamında bazı açıklamalar da söz konusu. Cinsiyet fark etmeden erkeklerin ve kadınların yararlanabileceği emeklilere birden fazla maaş detayları neler? 


Aynı anda birden fazla maaş alınır mı? 


Anne ya da babanın vefat etmesiyle veya eşin kaybıyla birden fazla maaş alma imkanı doğuyor. Bu durumda 3 maaşa kadar hesaplara aylıklar yatıyor. Birden fazla emekli maaşı alabiliyor olmak için de bazı koşullar var. Örnek gösterecek olursak SSK ‘dan emekli ola bir kadın, vefat eden Bağ-Kur emeklisi eşin maaşını alabilecektir. Eğer anne ya da baba memur emeklisi ise ve hayatlarını kaybetmişlerse bu maaşla beraber 3 maaşa kadar aylık alınabiliyor. 


Bunun için dul aylığı, emekli veya yetim aylığının farklı kurumlardan olması gerekiyor. Aksi durumda geçerli olmuyor. 


Birden fazla maaş alma şartları 


Çift maaş hakkından yararlanmak için yapılması gerekenler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyuruldu. 2 ya da 3 maaşa kadar aylık almak isteyen kişiler için bazı şartlar var. Bunlardan ilki 2008 yılı Ekim ayından sonra hayatını kaybeden vatandaşın SSK’lı olarak minimum 5 sene sigoortasının olması ve en az 900 gün priminin yatmış olması gerekmektedir. 


Eğer eş Bağkur’lu veya memur ise Ekim 2008’de hayata gözlerini yumduysa minimum 1800 gün priminin yatırılması olması zorunludur.  


Emekli veya çalışan eşin maaşının bir kısmı alınabilmektedir. Maaş oranı bu durumda bazı şartlara göre değişmektedir. Eğer çalışmıyor ya da emekli değilseniz hayatını kaybeden eşin maaşının 4’de 3’ü alınmaktadır. Emekli veya çalışan eş ise maaşın yarısı size yatmaktadır. Eğer maaş alma hakkı olan çocuklar mevcutsa maaş belli oranda pay edilmektedir.  


Ölüm aylığı talep dilekçesi SGK’ya yapılmalıdır 


Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden birden fazla maaş almak için müracaat etmeniz gerekmektedir. Başvuru yazılı bir dilekçe ile yapılmalıdır. Ölüm aylığı dilekçesi olarak doldurulan dilekçeye ek olarak diğer evraklar ile teslim edilmesi gerekmektedir.  

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