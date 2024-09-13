SGK duyurdu! 70.190 TL toplu para iadesi yapılacak

Yasa bazı kişiler için emekliliği kolaylaştırırken, bazıları ise prim günü ve hizmet yılı gibi teknik koşullar nedeniyle emeklilik hakkı elde edemedi. Bu karmaşık tablo, SGK'nın toplu prim iadesi açıklamasıyla biraz daha netleşti. Prim iadesi hakkı ve koşulları emeklilik konusunda önemli bir seçenek olarak görünüyor.

Erken Emeklilik ve Kademeli Emeklilik Tartışmaları

2023'te yapılan düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan kişiler yaş şartına tabi olmadan emekli olma hakkı kazandı. Bu durum emekliliği bekleyen birçok kişi için önemli bir avantaj sağladı. Ancak bu tarihten sonra çalışmaya başlayanların emeklilik için hem yaş hem de prim günü şartlarını tamamlamaları gerekiyordu. Yani erken emeklilik sadece belirli bir kesimi kapsıyordu.

Bu durum sigorta prim gün sayısını tamamlamış ancak yaş şartına takılıp kalmış kişilerde tepkiye neden oldu. Özellikle prim günlerini tamamlamış ancak reşit olmadıkları için emekli olamayanlar kademeli emeklilik sistemi için seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Prim Günlerini Tamamlayamayanlar İçin Alternatif: SGK Toplu Prim İadesi

SGK, emeklilik şartlarını tamamlayamayan birçok kişi için toptan prim iadesi hakkını etkinleştirdi. Peki, bu prim iadesi nedir ve bu haktan kimler yararlanabilir?

Özellikle yaşına gelmiş ancak eksik prim günü olanlar SGK'ya başvurarak o güne kadar ödedikleri primlerin bir kısmını geri alabilirler. Ancak bu iade faizsiz yapıldığı için uzun yıllardır prim ödeyen kişiler için bu iade her zaman mantıklı bir seçenek olmayabilir.

SGK Prim İadesi Kimlere Uygulanabilir?

Prim iadesi özellikle emekli olma şansı olmayan kişiler için ideal bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Emeklilik şartlarını tamamlamamış ancak prim ödemiş kişiler bu şekilde bir miktar maddi getiri sağlayabilirler. Bu seçenek özellikle belirli bir yaşın üzerinde olup emekli olma şansı olmayan kişiler için daha uygun gözükmektedir.

Ancak emeklilik maaşı alma ihtimali olan kişilerin prim iadesi yerine emeklilik için mücadele etmesi her zaman daha mantıklı bir seçenek olacaktır. Çünkü toptan prim iadesi uzun vadede kişinin daha az gelir elde etmesine neden olabilir.

Prim İadesi Başvuru Süreci

Prim iadesi almak isteyen kişilerin SGK'ya yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru sürecinde kişinin ödediği primler üzerinden bir hesaplama yapılır ve bu hesaplama sonucunda prim iadesi tutarı belirlenir. Başvuru sonucunda belirlenen tutar faizsiz olarak kişinin banka hesabına iade edilir.