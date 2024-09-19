SGK bugün duyurdu! 72.198 TL toplu para iadesi yapıyor

Yeni düzenlemeler, emeklilik kriterlerini yeniden tanımlayarak bazı vatandaşlara erken emeklilik imkanı sağlarken, diğerlerini ise kademeli emeklilik süreçlerine yönlendirdi.

Yeni Emeklilik Şartlarında Değişiklikler

Yapılan yasal düzenlemeyle birlikte, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanlara yaş şartı aranmaksızın erken emeklilik hakkı tanındı. Bu değişiklik, uzun süre çalışan ancak belirli yaş kriterlerini karşılayamayan bireyler için önemli bir kolaylık sağladı. Ancak, bu yeni düzenlemeden faydalanamayan kişiler, emeklilik için kademeli bir süreç başlatmak durumunda kaldı.

Emeklilikte Karşılaşılan Sorunlar

Düzenlemelerin ardından, bazı çalışanlar emeklilik için gerekli prim gün sayısını fazlasıyla doldurmalarına rağmen yaş şartını karşılayamadıkları için emekli olamadılar. Öte yandan, yaş şartını sağlayan ancak yeterli prim günü ve hizmet yılına ulaşamayan kişiler de emeklilik hakkı elde edemediler. Bu durum, emeklilik mücadelesi veren vatandaşların mağduriyetine yol açtı.

SGK’dan Prim İadesi Açıklamaları

Sorun yaşayan bireyler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından prim iadesi imkanı sunuldu. SGK, emeklilik koşullarını karşılayamayan ancak yaş şartını dolduran kişilere, ödedikleri primlerin belirli bir bölümünü geri alma hakkı tanıdı. Bu iade, ödenen prim tutarlarının faizsiz olarak geri verilmesi şeklinde gerçekleştiriliyor.

Prim İadesi İçin Başvuru Şartları

Prim iadesi alabilmek için, emeklilik için gerekli yaş şartını karşılamış ancak yeterli prim günü ve hizmet yılı bulunmayan bireylerin SGK’ya başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuruda bulunan kişiler, ödedikleri prim tutarları üzerinden hesaplanan iade miktarını talep edebilirler. Ancak, 2008 yılından önce işe başlayanların bu iade imkanından faydalanmaları pek mantıklı görülmüyor. Çünkü bu kişiler, primlerini uzun yıllar boyunca ödemiş ve emeklilik hakkına daha yakın olabilirler.