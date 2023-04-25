SGK bu sabah açıkladı! SSK’lı çalışanlara karşılıksız 25.000 TL destek ödemesi verilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta girişi olan çalışanları için güzel haberi bu sabah saatlerinde duyurdu. SGK'ya Dilekçe ile başvuru yapan çalışanlara 25.000 TL Toplu para ödemesi yapılacak. Ödemeden faydalanmak için bazı şartlar bulunuyor. Bunlar arasında en önemlisi de SGK'ya yazılı başvuru yapmak. SGK 25.000 TL toplu para ödemesi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

SGK'dan tam tamına 25.000 TL toplu para ödemesi yapılacak. Asgari ücrete gelen zam ile beraber ödeme miktarlarına da zam yapıldı. Üstelik tek bir dilekçe yeterli oluyor. Sosyal yardımları almak için toplu para ödemesinden faydalanmak isteyenlere gerekli olan şartlar açıklandı. İşte o şartlar...

SGK'dan 25.000 TL toplu para desteği yalnızca kadınlara sağlanıyor. Doğum yapan kadınlara dilekçe ile başvuru yapmaları halinde sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılıksız ve geri ödemesiz olarak yardım alma hakkı sağlanıyor. İşte şartlar ve detaylar…

DOĞUM YAPANA DEVLETTEN BÜYÜK MÜJDE! ÖDEME VERİLECEK...

SGK'dan çalışan kadınlar için sağlanan ayrıcalıklardan birisi de doğum yardımı ödemesi oluyor. Bu yardımların diğer bir adı ise rapor parası olarak da biliniyor. Doğum iznine çıkan kadınlara 112 günlük doğum izni parası devletten karşılıksız ve geri ödemesiz şekilde sağlanıyor. Doğum parası, doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 haftayı alıyor. Toplamda 16 hafta için para ödeniyor. Ayrıca doğum yapan kadınlara günlük bir buçuk saat de süt izni alma hakkı şansı da veriliyor. Doğum yapan annelere SGK'dan kazandıkları diğer bir ayrıcalık ise 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkıdır. Yani kadınlar isterse ücretsiz izne de ayrılabiliyor ve dönüşte de işlerine yeniden başlayabiliyorlar.

2023 DOĞUM İZNİ ÖDEMESİ İÇİN MİKTAR 25.000 TL'YE ÇIKTI

Asgari ücretli olarak çalışanlara yeni zam ile birlikte SGK'lı çalışanlara doğum izni parası da yüksek yatıyor. 2023 yılı için asgari ücrete gelen yüzde 54 oranında zammın sonrası kadınların 112 günlük doğum izni parası 25.000 TL'ye kadar çıktı. Yani 16 hafta için izin hakkını kullanan ve sonrası işine geri dönenlere SGK'dan toplu 25.000 TL'ye kadar doğum izni parası verilebiliyor. Buna ek annelere emzirme parası ödeneği olarak 1300 TL'lik doğum parası alma şansı da veriliyor.

BU KOŞULU TAŞIYAN KİŞİLER DİLEKÇE YAZARAK BAŞVURU YAPABİLECEKLER

Doğum izni parası almak isteyenler 90 gün sigortalı olmak ve işsizlik sigortası primi ödemek şartı ile ödeme alabiliyor. Bu koşulu taşıyan kadınlara doğum izni sonrasında tekrar işlerine geri dönmeleri halinde SGK'ya bir dilekçe yazıp 25.000 TL toplu para ödemesi yapılabiliyor.