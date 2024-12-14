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SGK Başmüfettişi duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anda bu maaşı açıklayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi İsa Karakaş, 2025 yılına ilişkin asgari ücret beklentilerini ve olası düzenlemeleri değerlendirdi. Karakaş, yıl içerisinde yalnızca bir kez zam yapılmasının planlandığını ve temmuz ayında herhangi bir ara zam yapılmayacağını belirtti. Bu durum, 2024 yılında yüksek enflasyon farkına rağmen asgari ücrette ara zam yapılmamasıyla benzer bir tablo çiziyor.

SGK Başmüfettişi duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anda bu maaşı açıklayacak

Karakaş, özellikle 20.562 TL olarak hesaplanan açlık sınırının altında kalan mevcut asgari ücreti eleştirerek, işçi kesiminin taleplerine dikkat çekti. İşverenlerin yüzde 25’lik artış önerisiyle net 21.250 TL’lik bir ücret teklif ettiklerini ancak bunun açlık sınırının altında kaldığını vurgulayan Karakaş, işçilerin refah payı ve enflasyon farkını kapsayan taleplerinin daha makul olduğunu dile getirdi.

2025 Asgari Ücret İçin Öne Çıkan Rakamlar

İsa Karakaş, Türk-İş'in bekâr bir çalışanın yaşama maliyetine dair verilerini değerlendirerek asgari ücretin en az 29.000 TL olması gerektiğini ifade etti. Ancak bu hedefin mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında gerçekçi olmadığını belirten Karakaş, kendi öngörülerini şu şekilde paylaştı:

Brüt Asgari Ücret: 26.500 TL

Kesintiler: 3.975 TL

Net Asgari Ücret: 22.525 TL

Karakaş, bu rakamların hem işçi hem de işveren tarafını kısmen dengeleyebilecek bir düzeyde olduğunu ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi İsa Karakaş,

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nihai Karar Bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücreti 23.500 TL’ye çıkarabileceği yönündeki tahminler, gündemdeki yerini koruyor. İşverenlerin maliyet artışlarının bir kısmının yüzde 4’lük prim indirimi ve asgari ücret desteği ile karşılanabileceğini söyleyen Karakaş, bu desteğin işveren üzerindeki yükü hafifletebileceğini belirtti.

Komisyon Görüşmeleri Devam Ediyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek ikinci toplantısı, milyonlarca çalışan için kritik öneme sahip. İşçi kesiminin artan yaşam maliyetlerini dikkate alan bir ücret talebinde ısrarcı olması beklenirken, işveren tarafı maliyetlerin kontrol altında tutulması gerektiğini savunuyor.

Komisyonun geriye kalan üç toplantısında, işçi ve işveren taraflarının talepleri bir kez daha değerlendirilecek. 2025 yılı asgari ücretinin netleşmesi, hem çalışanların hem de işverenlerin ortak beklentilerini karşılayacak bir denge bulunmasıyla mümkün olacak.

Gelişmeleri takip edin: 2025 asgari ücret görüşmeleriyle ilgili en güncel bilgiler burada olacak!

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi İsa Karakaş

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