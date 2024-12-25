SGK başlangıç tarihi 1997-2001-2011 olanlar şanslı; 1800-2160-3600 gün primle emekli olun

SGK başlangıç tarihine göre emeklilik hakkının belirlenmesi ve bazı durumlarda erken emeklilik imkanlarının oluşması, çalışanların planlamalarında kritik rol oynuyor.

SSK başlangıç tarihleri 1997, 2001 ve 2011 olanlar için belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda, 1800, 2160 ya da 3600 gün primle emeklilik hakkı kazanılabilir. Detaylar şu şekilde:

Kısmi Emeklilik Hakkı

9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi bulunan bireyler, 15 yıl sigortalılık süreleri ve 3600 prim günü şartını tamamladıklarında yaş koşulunu yerine getirerek kısmi emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Bu düzenleme, erken emeklilik için önemli bir avantaj sağlıyor.

Malulen Emeklilik Hakkı

İş görme yeteneğinde yüzde 60 ve üzeri kayıp yaşayan bireyler, en az 1800 gün primle malulen emekli olabiliyor. Bu durumda yaş şartı aranmazken, bireylerin tam teşekküllü hastanelerden rapor almaları gerekiyor. Malulen emekli olan bireylerin çalışması mümkün değildir.

Engelli Çalışanlar için Erken Emeklilik

Engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan bireyler, yaş şartı aranmadan, 15 yıl ve 3600 prim günü şartıyla erken emeklilik hakkı elde edebilir. Engelli statüsüyle emekli olan bireyler, emeklilik sonrasında çalışmaya devam edebilir.

Meslekten Dolayı Yıpranma Payı

Ağır ve riskli işlerde çalışan bireyler, yıpranma payından yararlanarak erken emekli olabilir. Yıpranma payı, sigortalılık süresine eklenerek emeklilik yaşından düşülür. Ancak bu hak, SGK’nın belirlediği meslek gruplarında çalışanlar için geçerlidir.

Askerlik Borçlanması ile Yaş Geri Çekme

Sigorta girişinden önce askerlik yapan bireyler, askerlik borçlanması ile hem prim günü kazanmış olur hem de yaş koşulunu geriye çekebilir. Bu durum, emeklilik tarihini önemli ölçülerde öne çeker.

SGK Başlangıç Tarihine Göre Emeklilik Avantajları

1997 Başlangıç Tarihli Bireyler: 3600 gün primle kısmi emeklilik hakkı.



2001 Başlangıç Tarihli Bireyler: Yıpranma payı ve askerlik borçlanması avantajları.



2011 Başlangıç Tarihli Bireyler: 2160 gün primle engelli statüsünden yararlanma.

Daha Fazla Bilgi İçin: Erken emeklilikle ilgili daha fazla bilgi almak ve bireysel durumunuza uygun hesaplamalar yaptırmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile iletişime geçebilirsiniz.

Kaynak:

Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi Web Sitesi