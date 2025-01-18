SGK BAĞKUR'ya 11.25 itibarıyla başladı! 16 milyon emekli için önemli haber

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını tahsis numaralarının son rakamına göre alacak. Maaş ödemeleri 17 Ocak ile 28 Ocak arasında gerçekleşecek.

Zam Oranı Belli Oldu

Yeni yılın ilk yarısı için uygulanacak zam oranları da duyuruldu. SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinin maaşlarına %15,75 oranında bir artış yapılırken, memur ve memur emeklilerinin (4C) maaş artışı ise %11,54 olarak belirlenmiş durumda.

Maaş Ödemeleri Başladı

Ocak ayı maaş ödemeleri, 17 Ocak Cuma günü itibariyle başlamış bulunuyor. SSK emeklileri, maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında tahsis numaralarının son rakamına göre alacak. Her gün belirli bir grup ödeme alacak şekilde belirlenen ödeme takvimi şu şekilde olacak:

17 Ocak: Tahsis numarasının sonu 9 ile bitenler

18 Ocak: Tahsis numarasının sonu 7 ile bitenler

19 Ocak: Tahsis numarasının sonu 5 ile bitenler

20 Ocak: Tahsis numarasının sonu 3 ile bitenler

21 Ocak: Tahsis numarasının sonu 1 ile bitenler

Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Takvimi

Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme takvimi de tahsis numaralarının son rakamına göre düzenlenmiş olup şu şekilde belirlenmiştir:

25 Ocak: Tahsis numarasının sonu 9, 7 ve 5 ile bitenler

26 Ocak: Tahsis numarasının sonu 3 ve 1 ile bitenler

27 Ocak: Tahsis numarasının sonu 8, 6 ve 4 ile bitenler

28 Ocak: Tahsis numarasının sonu 2 ve 0 ile bitenler

Kaynak: Bu bilgiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi açıklamaları ve hükümetin 2025 yılına yönelik maaş artışı duyurularına dayanmaktadır.