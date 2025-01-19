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SGK- Bağkur prim ödemeleri silbaştan; 2025 yılı sigorta ücretleri

SGK 2025 yılı için sigorta prim tutarlarını yeniden belirledi.

SGK- Bağkur prim ödemeleri silbaştan; 2025 yılı sigorta ücretleri

Asgari ücrete yapılan zam sonrasında, farklı sigorta gruplarına ait prim oranları ve ödeme tutarlarında önemli değişiklikler yapıldı. Çalışma hayatında yer alan tüm bireyleri ilgilendiren bu güncellemeler, ev hizmetlerinden Bağ-Kur’lulara kadar geniş bir kitleyi kapsıyor.

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Yeni Prim Oranları

2025 yılı itibarıyla ev hizmetlerinde çalışanlar için prim oranı %32,5’ten %33,75’e yükseltildi. Bu artış, çalışanların aylık prim ödemelerine doğrudan yansıyacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, çalışma süresine göre prim tutarları şu şekilde olacak:

✅ Ayda 10 gün çalışanlar için: 2.925,62 TL
✅ Tam zamanlı çalışanlar için: 8.776,86 TL

Ayrıca, emekli işçi çalıştıranlar için de yeni prim oranları belirlendi:

📌 Ayda 10 gün çalışan emekli işçiler için prim tutarı: 2.795,59 TL
📌 Tam zamanlı çalışan emekli işçiler için prim tutarı: 8.386,77 TL

Gündelikçi çalışanlar için ise günlük prim ödemesi 17,34 TL’ye yükseldi.

📌 Ayda 9 gün çalışanlar: 156,06 TL
📌 Primlerini 30 güne tamamlamak isteyenler: 8.451,79 TL ödeyecek.

Part-Time Çalışanlar ve Bağ-Kur’lular İçin 2025 Güncellemeleri

SGK, part-time çalışanlar için eksik gün primlerinde de düzenlemeye gitti. Buna göre:

✅ İşsizlik sigortasından yararlanmayan part-time çalışanlar: 8.321,76 TL
✅ İşsizlik sigortasından yararlanan part-time çalışanlar: 9.101,93 TL

Tarım işçileri için 30 günlük prim tutarı 8.791,90 TL’ye yükselirken, şoförler ve sanatçılar için 8.451,79 TL olarak belirlendi.

🔹 İşsizlik sigortasından yararlanan şoförler ve sanatçılar için prim ödemesi: 9.231,95 TL olacak.

Bağ-Kur kapsamında yer alan esnaflar için de önemli değişiklikler yapıldı:

📌 2025 yılı itibarıyla Bağ-Kur’lu esnafların en düşük prim tutarı: 9.036,91 TL
📌 En yüksek prim tutarı: 67.776,89 TL

İsteğe Bağlı Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primleri

SGK, isteğe bağlı sigortalılar için prim ödemelerini de yeniden düzenledi. Buna göre:

✅ İsteğe bağlı sigortalıların aylık prim ödemesi: 8.321,76 TL
✅ Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi: 780,17 TL

Önemli bir detay olarak, geliri asgari ücretin üçte birinden düşük olan hanelerin GSS primleri devlet tarafından karşılanmaya devam edecek.

📌 Güncellenen SGK prim oranlarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için SGK’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Siz bu prim güncellemeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz!

📌 Daha fazla güncel haber ve gelişmeler için takipte kalın! 🚀

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

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