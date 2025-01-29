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SGK, BağKur önemli değil; 21 bin TL ek ödeme hesaplara yatacak

Şubat ayına girmeden emekliler için sevindirici bir haber geldi. TEB, emeklilere özel promosyon kampanyasını güncelleyerek 21.000 TL’ye varan ödeme fırsatı sunduğunu duyurdu.

SGK, BağKur önemli değil; 21 bin TL ek ödeme hesaplara yatacak

İşte popüler kampanyanın tüm detayları ve başvuru şartları...

21.000 TL’ye Varan Promosyon Kampanyası

TEB, emekli maaşını taşıyan ve belirlenen kriterleri karşılayan müşterilerine toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Bu ödeme şu şekilde hesaplanıyor:

✅ 12.000 TL’ye varan ana promosyon

✅ 9.000 TL ek promosyon

Kampanya Şartları ve Detayları

TEB’in emeklilere sunduğu 21.000 TL’ye varan promosyondan yararlanmak için şu şartları yerine getirmeniz gerekiyor:

✔ Emekli Maaşınızı TEB’e Taşıyın

Emekli maaşınızı TEB’e taşıyan müşteriler, 36 ay boyunca maaşlarını bankadan almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon alabiliyor.

✔ Otomatik Fatura Talimatı Verin

Elektrik veya doğalgaz faturası zorunlu olmak kaydıyla, en az 2 adet otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.
İlk iki fatura talimatı verilmeden ek promosyon kazanılamaz.

✔ Promosyon Ödeme Detayları

Promosyon miktarı, emekli maaş tutarına göre değişiklik göstermektedir.

Kampanyadan Nasıl Yararlanabilirsiniz?

TEB’in emekli promosyon kampanyasına başvurmak için:

✅ Şubelerden bireysel başvuru yapabilirsiniz.

✅ TEB mobil uygulaması ve internet şubesi üzerinden online başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

✅ TEB müşteri hizmetleri hattını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kaynak ve detaylı bilgi: https://www.teb.com.tr/sizin-icin/emekliye-ozel-promosyon/

Derleme: Gazeteoku.com

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