SGK BAĞKUR 4A 4B 4C emeklisine seyyanen zam duyurusu

Türkiye’de hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon, özellikle emeklileri derinden etkiliyor. Şu anda milyonlarca kişi, Temmuz ayında yapılacak zam oranını büyük bir merakla bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz zammı için ilk ipuçlarını vererek emeklilere müjde gibi geldi. “Emeklilere sadece enflasyon farkı değil, gerçek anlamda kalıcı iyileştirmeler gerekiyor.”





🔥 Zam Oranında Sürpriz: Yüzde 20 Artış Gündemde

Başlangıçta yüzde 15 seviyelerinde beklenen 6 aylık enflasyon farkı, son ekonomik gelişmeler ışığında yüzde 20’ye yaklaşabilir. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama yüzde 20 zam yapılabileceği anlamına geliyor.

📊 Beklenen zam oranları:

SSK ve Bağ-Kur emeklisi: %20 artış

Memur ve memur emeklisi: %17–18 artış





💸 Yeni Emekli Maaşları Nasıl Olacak?

Özgür Erdursun, zam sonrası oluşabilecek maaş senaryolarını şöyle paylaştı:

En düşük emekli maaşı:

14.469 TL ➔ 17.250–17.500 TL

15.000 TL maaş alanlar:

➔ 18.000 TL’ye çıkabilir

20.000 TL maaş alanlar:

➔ 24.000 TL’ye

30.000 TL maaş alanlar:

➔ 36.000 TL’ye

50.000 TL maaş alanlar:

➔ 60.000 TL’ye kadar ulaşabilir

Bu hesaplamalar enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle netlik kazanacak.



📢 Seyyanen Zam ve Refah Payı Beklentisi Ne Durumda?

Pek çok emekli, yalnızca enflasyon farkı değil, ayrıca seyyanen zam veya refah payı gibi ek düzenlemeler bekliyor. Ancak Erdursun’a göre hükümetin ekonomi programı doğrultusunda ekstra bir artış yapılması şimdilik düşük ihtimal.

"Seyyanen artışlar geçmişte uygulandı, fakat şu anki ekonomik politikalar buna pek sıcak bakmıyor."





Emeklilerin maaşları, her 6 ayda bir açıklanan TÜİK enflasyon verileri doğrultusunda artırılıyor. Ancak son yıllarda hızla artan enflasyon, verilen zamların kısa sürede erimesine neden oluyor. Bu da kalıcı zam taleplerini daha da artırıyor.

📌 Önemli not:

Enflasyon farkı, hayat pahalılığını ancak sınırlı şekilde telafi ediyor.

Kalıcı iyileştirme için "intibak yasası" gibi köklü düzenlemelere ihtiyaç var.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun