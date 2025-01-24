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SGK az önce duyurdu; O kişiler %75 oranında 14.713 TL maaş alacak

SGK dul maaşıyla ilgili önemli bir düzenlemeye imza attı.

SGK az önce duyurdu; O kişiler %75 oranında 14.713 TL maaş alacak

Daha önce genellikle kadınlara sağlanan bu hak, artık belirli şartları taşıyan erkeklere de verilecek. Yeni düzenleme ile birlikte eşini kaybeden erkekler de ekonomik olarak güvence altına alınacak. İşte detaylar…

SGK Resmen Duyurdu: Erkekler de Dul Maaşı Alabilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dul maaşı konusunda kapsamlı bir değişiklik yaparak erkekleri de bu hakkın içine dahil etti. Bu yenilikle birlikte, eşini kaybeden ve gerekli şartları sağlayan erkekler de dul maaşı alabilecek.

Peki, dul maaşı alabilmek için hangi şartları taşımak gerekiyor? Başvuru süreci nasıl işliyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

Dul Maaşı Almak İçin Gerekli Şartlar

Yeni düzenlemeye göre, dul maaşı almak isteyen bireylerin belirli kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. İşte o şartlar:

Vefat eden eşin en az 1800 gün sigorta priminin yatırılmış olması

Başvuru yapacak kişinin başka bir evlilik yapmamış olması

Vefat eden eşin aktif sigortalı ya da emekli olması

Başvurunun SGK’ya eksiksiz belgelerle yapılması

Bu kriterleri karşılayan bireyler, SGK İl ve İlçe Müdürlükleri’ne başvurarak dul maaşı talep edebilirler.

Dul maaşı almak için belirli bir yaş sınırı bulunmamakla birlikte, ek sosyal yardımlardan faydalanabilmek için bazı ek yaş kriterleri uygulanabilir.

SGK az önce duyurdu; O kişiler %75 oranında 14.713 TL maaş alacak

Dul Maaşı Nasıl Hesaplanıyor?

Dul maaşının miktarı, vefat eden eşin maaşı ve sigortalılık durumuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Genel olarak eşin maaşının belirli bir yüzdesi hayatta kalan eşe bağlanıyor.

Örnek hesaplama:

Dul eş, vefat eden kişinin maaşının %50’sini alabiliyor.

Eğer çocuk varsa, maaş oranı çocuklarla paylaşılabiliyor.

2025 yılı itibarıyla dul maaşı oranları şu şekilde güncellendi:

Sigorta Türü %75 Dul Maaşı %50 Dul Maaşı %25 Yetim Maaşı

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi 10.852 TL 7.234 TL 3.617 TL

Emekli Sandığı Emeklisi 14.713 TL 9.808 TL 4.904 TL

Bu tutarlar, vefat eden eşin emeklilik statüsüne göre değişiklik göstermektedir.

Erkekler de Dul Maaşı Alabilecek!

Geçmişte yalnızca kadınlara verilen dul maaşı, yeni düzenlemeyle birlikte erkeklere de bağlanabilecek. SGK’nın bu kararı, eşini kaybeden erkeklerin ekonomik olarak desteklenmesini sağlarken, aynı zamanda sosyal güvenlik sisteminin daha adil ve eşitlikçi hale getirilmesini hedefliyor.

SGK az önce duyurdu; O kişiler %75 oranında 14.713 TL maaş alacak

Dul Maaşı İçin Başvuru Süreci

Dul maaşı almak isteyen erkekler ve kadınlar, SGK'ya belgeleriyle birlikte başvuru yapmalıdır. İşte başvuru süreci:

✅ Gerekli Belgeler:

Vefat eden eşin ölüm belgesi
Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi
Vefat eden eşin sigorta dökümü
Dul maaşı başvuru formu (SGK'dan temin edilebilir)

✅ Başvuru Yeri:

SGK İl ve İlçe Müdürlükleri
E-Devlet üzerinden online başvuru imkanı

✅ Başvuru Sonuçlanma Süresi:

Başvuruların 30-45 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

📢 SGK’nın en güncel duyurularını takip etmeyi unutmayın!

📌 Kaynak: SGK Resmi Web Sitesi

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