SGK az önce açıkladı; Erken emeklilik geldi! Hemen başvurun...

Erken emeklilik hayali kuran binlerce vatandaş için SGK’dan sevindiren haber geldi. Kurum, bazı ciddi hastalıkları geçiren sigortalıların malulen emeklilik hakkı kazanabileceğini resmen duyurdu. Açıklamada, belirli koşulları karşılayan vatandaşların daha az prim günüyle emekli olabileceği vurgulandı.

Malulen Emeklilik Nedir? Kimler Yararlanabilir? 🧾📌

SGK, malulen emekliliği; iş gücünün en az %60'ını kaybeden sigortalılar için tanımlıyor. Bu durumda olan kişiler, sağlık raporu ile durumlarını belgelendirerek emeklilik başvurusunda bulunabiliyor. Standart olarak 3600 prim günü şartı aranırken, bazı özel durumlarda bu süre 1800 güne kadar düşebiliyor.

Bu hak, yalnızca SGK'nın belirlediği hastalıklar ve oranlar için geçerli. Dolayısıyla erken emeklilik isteyenlerin, detaylı bir sağlık değerlendirmesinden geçmesi gerekiyor.



Bu Hastalıkları Geçirenler Erken Emeklilik Hakkı Kazanabiliyor ✅🩺

SGK, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkların bir listesini paylaştı. Bu hastalıkları geçiren ve durumunu heyet raporuyla kanıtlayan sigortalılar, daha erken yaşta emekli olma şansı yakalayabiliyor.

İşte o hastalıklardan bazıları:

Kanser türleri

Parkinson hastalığı

Kalp yetmezliği

Epilepsi

Zeka geriliği

Siroz

Bipolar bozukluk

Görme kaybı ve bozuklukları

Sinir sistemi hastalıkları

Beyin tümörleri

Behçet hastalığı

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor? 💼📑

Malulen emeklilik için öncelikle SGK’ya başvuru yapılması gerekiyor. Ardından, SGK tarafından yönlendirilen sağlık kuruluşlarında heyet raporu alınmalı. Bu rapor, hastalığın derecesini ve iş gücü kaybını ortaya koyuyor. Rapor olumlu çıkarsa, sigortalı kişi erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

Kaynak: SGK