SGK az evvel duyurdu; Emekli maaşları kesiliyor, faiziyle geri isteniyor!

SGK sahte sigortalılık uygulamalarına karşı düğmeye bastı. Çalışmadığı halde kendisini sigortalı gösterenler için ciddi denetim süreci başladı. Üstelik bu kişiler, emekli olmuş olsalar bile SGK tespit halinde maaşları kesiyor ve bugüne kadar ödenen tüm tutarları faiziyle birlikte geri istiyor. Peki bu denetimler nasıl işliyor, kimler risk altında? İşte detaylar...

🔍 Sahte Sigortalılık Nedir?

Sahte sigortalılık, bir kişinin gerçekte bir işte çalışmadığı hâlde, başka bir iş yerinde çalışıyor gibi gösterilmesidir. Bu yöntemle emeklilik şartlarını erken tamamlamak mümkün olabiliyor. SGK, bunu ciddi bir usulsüzlük olarak değerlendiriyor ve tespit halinde ağır yaptırımlar uyguluyor.



🧾 SGK Neden Bu Denetimleri Artırdı?

Son yıllarda EYT düzenlemesiyle birlikte yüzbinlerce kişi emeklilik başvurusu yaptı. SGK, bu yoğun taleplerle birlikte artan mali yükü kontrol altına almak için denetim mekanizmasını daha sıkı hâle getirdi. BAĞKUR’dan SSK’ya geçerek daha kolay emekli olmak isteyenlerin işlemleri daha dikkatli inceleniyor.



⚠️ BAĞKUR’dan SSK’ya Geçişte Nelere Dikkat Edilmeli?

Bazı kişiler, BAĞKUR’lu oldukları hâlde kendilerini başka bir iş yerinde çalışıyor gibi göstererek SSK primi ödüyor. Bu yöntem yasa dışı. Çünkü kişinin gerçekten fiilen çalışıyor olması gerekiyor. Aksi durumda, SGK bu durumu sahte sigortalılık olarak değerlendiriyor ve tespit durumunda geriye dönük tüm ödemeleri faiziyle geri alıyor.



👮 Denetimler Nasıl Yapılıyor?

SGK, 2016 yılında başlattığı Sahte İşyeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi kapsamında teknolojik analiz ve saha denetimleriyle hareket ediyor.

📌 2022 yılında 35.612 sahte sigortalı, 711 sahte iş yeri tespit edildi.

📌 SGK denetmenleri ise toplamda 124.373 sahte sigortalıyı ortaya çıkardı.

Bu sistemler sayesinde tespit süreci artık çok daha hızlı ve etkili şekilde yürütülüyor.



💣 Cezası Ne Kadar Ağır?

Sahte sigortalı olduğu belirlenen kişilerin;

Sigortalılığı iptal ediliyor,

Ödenen primler SGK’ya gelir olarak kaydediliyor (geri alınmıyor),

Emekli maaşı anında kesiliyor,

O güne kadar alınan tüm maaşlar yasal faiziyle birlikte geri alınıyor,

Kullanılan sağlık hizmetleri de gecikme faiziyle tahsil ediliyor. Eğer emeklilik planı yapıyorsanız ve primlerinizi dışarıdan yatırıyorsanız, mutlaka “isteğe bağlı sigortalılık” kapsamında hareket etmelisiniz. Gerçekten çalışmadan sigorta göstermek, emeklilik hayalinizi kabusa çevirebilir.

🗂️ Kaynaklar

📎 SGK Resmi Sitesi

📎 5510 Sayılı Kanun - Mevzuat Bilgi Sistemi

📎 Sahte Sigortalılık Nedir? - e-Devlet Rehberi