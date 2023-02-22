SGK asgari ücretlilere 25.000 TL toplu para ödeyecek! Başvuru ekranı az önce açıldı

Asgari ücretli milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren açıklama SGK’dan geldi. Toplu para ödemesi yapılacak. SGK’dan tam 25.000 TL nakit ödeme verilecek. Bu ödeme sadece çalışan kadınlara veriliyor. SSK’lı olarak çalışan kadınlar doğum yapmaları halinde toplu nakit parayı hemen alabiliyor. Üstelik tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olarak nakit destek sağlanıyor. SGK’dan kadınlara büyük jest var. Kaçırmak istemeyen ve başvuru şartlarını taşıyanlar hemen başvuru yapabilir.

ÇALIŞAN KADINLARA BÜYÜK DESTEK

SSK’lı olarak çalışan kadınlara doğum yapmaları durumunda devlet tarafından birçok hak sağlanıyor. Kadınlar doğumdan önce ve doğumdan sonra 8’er hafta olmak üzere toplamda 16 hafta izin hakkını kullanabiliyor. Buna ek olarak ikiz doğumlarda kadınlara 2 hafta da ek izin hakkı veriliyor. Üstelik bu izin süresi boyunca annelere devlet nakdi yardım da veriyor.

25 BİN TL NAKİT PARA KADINLARIN HESABINA GEÇİYOR

Çalışan kadınlara doğum yapmaları durumunda iş göremezlik ödeneği veriliyor. Halk arasında bu ödeme doğum yardımı olarak da biliniyor. Verilen ödeme miktarı ise brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 2023 yılında asgari ücrete yapılan zam sonrasında doğum parası ödemesi miktarında da artış oldu. Brüt asgari ücretin 10 bin 08 TL olması ile birlikte annelere doğum izni için ödenecek rakam da 25 bin TL’ye kadar yükseldi.

Çalışan kadınların taleplerine göre bu ödeme PTT’den ya da IBAN no üstünden yapılıyor. Ancak başvuru sırasında hesap no belirtmemeniz halinde ödeme PTT’den yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

SGK’dan toplu para ödemesi almak için başvuru şartları belli oldu. Kadınlarda aranan başvuru şartları şöyle:

-Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.

-Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmamak şart.

-Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmeli. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.

SGK’YA DİLEKÇE İLE BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

Bu ödemeden yararlanmak için doğum yapan kadınların başvuru yapması gerekiyor. Eğer aranan şartları taşıyorsanız doğum yardımı için SGK’ya dilekçe verebilirsiniz. Kamu çalışanları için de benzer bir ödeme bulunuyor. Ancak kamu çalışanlarının başvurularını çalıştıkları kuruma yapmaları gerekiyor.