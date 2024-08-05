SGK AÇIKLADI! Emeklilere Yüzde 20 İndirim Olacak!

SGK, emekli maaşlarını 12.500 TL'ye yükseltti. Bu düzenleme ile 3 milyon 703 bin 788 emekli, 7 Ağustos'ta 2.500 TL'ye kadar fark ödemesi alacak. Bu müjde, emekliler arasında büyük bir sevinç yarattı.

PTT'den %20 İndirim Kampanyası!

Maaş farklarının yatırılmasına kısa bir süre kala, PTT emeklilere özel %20 indirim kampanyası başlattı. Emekli maaşlarını PTT’den alan vatandaşlar, belirli mağazalarda ve ürünlerde bu indirimden faydalanabilecek. İndirim, PTT maaş kartlarıyla otomatik olarak uygulanacak ve temel ihtiyaç malzemelerinde büyük tasarruf sağlayacak.

Ekstra İndirimler ve Hizmetler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirlerarası yolculuklarda %20, tren yolculuklarında ise %10 indirim sunuyor. Ayrıca, PTTcell'in 'Emekli Paketi' ile uygun fiyatlı iletişim hizmetleri ve PTT Kargo'dan %20 indirimli gönderim hizmetleri sağlanacak.

Emekliler, bu ek ödemeler ve indirim kampanyaları sayesinde daha rahat ve ekonomik bir yaşam sürme fırsatı bulacak.