SGK AÇIKLADI! 81 İle Gönderildi! ERKEN Emekli Olmak İsteyenlere Yeniden Yapılanma İmkanı

Emekli olmak, hayatının ilerleyen dönemlerine girmeye hazırlanan her birey için büyük bir adım. Ancak, bazı vatandaşlar için normal emeklilik süreci, sağlık sorunları nedeniyle zorlayıcı olabilir. Bunun için devreye giren malulen emeklilik hakkı, birçok vatandaş için önemli bir çözüm sunmaktadır. 2025 yılında yapılacak düzenlemelerle birlikte, malulen emeklilik hakkından yararlanmak isteyenler için önemli değişiklikler ve genişlemeler söz konusu. Özellikle ağır hastalıklarla mücadele eden bireyler için yeni fırsatlar doğacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yıl itibarıyla malulen emeklilik hakkını daha fazla vatandaş için erişilebilir kılacak bir dizi hastalık eklemiş durumda.

Malulen Emeklilik Nedir?

Malulen emeklilik, bir kişinin çalışma gücünü kaybetmesi ve bu nedenle çalışamaz hale gelmesi durumunda devreye giren bir emeklilik türüdür. Bu durum, genellikle ciddi sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkar. Malulen emekli olabilmek için, kişinin belirli sağlık sorunları yaşaması ve bu durumun da iş gücü kaybına yol açması gerekir. SGK, malulen emeklilik başvurularını belirli kriterlere göre değerlendirir. 2025 yılı itibarıyla yapılan yeni düzenlemelerle, bu kriterlerin kapsamı genişletilmiştir.

2025 Yılında Malulen Emekliliğe Dair Yeni Gelişmeler

2025 yılı, malulen emeklilik için önemli bir dönüm noktası oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, daha önce sınırlı sayıda hastalık için geçerli olan malulen emeklilik hakkını, genişleterek daha fazla hastalığı kapsayacak şekilde güncelledi. Bu değişiklik, özellikle ağır hastalıklarla mücadele eden vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak. Yapılan değişikliklerle, çeşitli hastalıklar artık malulen emeklilik için kabul edilen hastalıklar listesine dahil edildi.

Yeni Malulen Emeklilik Hastalıkları Listesi

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2025 yılı itibarıyla yayımlanan yeni malulen emeklilik hastalıkları listesi, önemli değişiklikler içeriyor. Artık, daha geniş bir hastalık yelpazesi malulen emeklilik için geçerli olacak. İşte bu yeni listeye dahil edilen hastalıklar:

Nörolojik Hastalıklar: Parkinson hastalığı, ileri seviyede epilepsi, multipl skleroz (MS), serebral palsi, felç, Alzheimer ve demans gibi hastalıklar, artık malulen emeklilik hakkı tanınan hastalıklar arasında yer alıyor. Bu hastalıklar, bireylerin iş gücünü önemli ölçüde kaybetmelerine neden olduğu için bu kişiler, malulen emeklilikten yararlanabilecek.

Kanser ve Organ Yetmezlikleri: İleri evre kanser hastalıkları, karaciğer yetmezliği (siroz), böbrek yetmezliği gibi organ yetmezlikleri, malulen emeklilik için geçerli sayılacak hastalıklar arasında yer alıyor. Ayrıca, organ nakli yapılmış hastalar da bu kategoriye dahil edilmiştir.

Psikiyatrik Hastalıklar: Şizofreni, bipolar bozukluk ve IQ seviyesi 50’nin altında olan zeka geriliği gibi psikiyatrik hastalıklar da malulen emeklilik kapsamında değerlendirilebilecek hastalıklar arasında yer alıyor.

Ciddi Diğer Hastalıklar: AIDS, tedaviye dirençli tüberküloz, Behçet hastalığı (ileri evre), görme kaybı ve uzuv kaybı (el, kol, bacak gibi) gibi hastalıklar da malulen emekliliğe uygun hastalıklar listesinde yer alıyor.

Malulen Emeklilik İçin Gereken Şartlar

Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için, yalnızca hastalık durumunun var olması yeterli değildir. Aynı zamanda, SGK tarafından belirlenen bazı temel şartların da yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

En Az 10 Yıl Sigortalı Olmak: Malulen emeklilik başvurusu yapacak kişilerin en az 10 yıl sigortalı olmaları gerekmektedir. Bu sigortalılık süresi, kişinin sosyal güvenlik sistemine ne kadar katkıda bulunduğunu gösterir ve başvuru hakkının sağlanabilmesi için zorunludur.

1800 Gün Prim Ödemek: Malulen emekli olabilmek için başvuru sahibinin en az

1800 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. Bu şart, kişinin sigortalı olduğu süre boyunca düzenli prim ödemesini sağlayıp sağlamadığını kontrol eder.

%60 ve Üzeri İş Gücü Kaybı: Başvuru sahiplerinin sağlık durumlarını gösteren bir raporla, en az %60 iş gücü kaybı tespit edilmelidir. Bu, kişinin çalışabilir durumda olmadığına dair resmi bir belge olarak kabul edilir.

Malulen Emeklilik Başvuru Süreci ve Belgeler

Malulen emeklilik başvurusu yapacak bireylerin, süreci doğru şekilde takip etmeleri ve gerekli belgeleri temin etmeleri gerekmektedir. İşte başvuru sürecinde izlenecek adımlar:

Sağlık Kurulu Raporu: SGK tarafından yetkilendirilen hastanelerden alınan sağlık raporu, başvurunun en önemli belgesidir. Bu rapor, başvuru sahibinin hastalığının ciddiyetini ve iş gücü kaybını gösterir.

Sigortalılık Bilgileri: e-Devlet veya SGK’dan alınan sigorta dökümü, başvurunun işleme alınabilmesi için gereklidir. Bu belge, başvurunun geçerli olduğunun kanıtıdır.

Prim Gün Sayısı Belgesi: 1800 gün prim ödendiğini gösteren belge, başvurunun kabul edilmesi için şarttır. Bu belge, başvuru sahibinin sosyal güvenlik sistemine yaptığı katkıları belgelemektedir.

Başvuru Dilekçesi: SGK’ya resmi başvuru için doldurulması gereken form, başvuru sahibinin talebini resmileştirir.

Başvuru Adımları

Başvurular, SGK il ve ilçe müdürlüklerinden yapılabilir. Ayrıca, e-Devlet üzerinden başvuru ve detaylı bilgilere ulaşılabilir. 2025 yılı itibarıyla yapılan değişikliklerle, malulen emeklilik başvuruları daha kolay hale gelmiş olup, özellikle ağır hastalıklarla mücadele eden bireyler için büyük bir kolaylık sağlanmıştır.