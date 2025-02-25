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SGK açıkladı: 3600 günle kimler emekli olabilir? İşte detaylar!

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayan vatandaşlar, SGK’nın sunduğu 3600 günle emeklilik fırsatını araştırıyor.

SGK açıkladı: 3600 günle kimler emekli olabilir? İşte detaylar!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli koşulları sağlayan vatandaşların 3600 prim günüyle emekli olabileceğini açıkladı.

Peki, kimler 3600 günle emekli olabilir? İşte detaylar…

3600 Günle Emeklilik Şartları Nelerdir?

3600 prim günüyle emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor:

✅ EYT Kapsamında Olmak:

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar, 3600 prim gününü tamamladıklarında kısmi emeklilik hakkı elde edebilir. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için 4500 prim günü gereklidir.

✅ SSK ve Bağ-Kur İçin Farklı Gün Sayıları:

SSK (4A) kapsamında olanlar: 3600 prim günü ile emekli olabilir.
Bağ-Kur (4B) kapsamında olanlar: En az 5400 prim günü doldurmalıdır.
EYT kapsamında olmayan SSK’lılar: 4500 prim günü ile emekli olabilir.

3600 Günle Emeklilikte Yaş Şartı Var mı?

📌 Evet, yaş şartı bulunuyor!

3600 prim günüyle emeklilikte yaş sınırları şu şekilde:

Kadınlar için: 58 yaş

Erkekler için: 60 yaş

⚠️ Önceden, kadınlar 50 yaşında, erkekler ise 55 yaşında emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999’daki yasa değişikliği ile bu yaş sınırları artırıldı.

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