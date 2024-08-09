SGK 550.000 TL Faizsiz Kredi Veriyor

Bu cazip fırsat, özellikle T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında maaş alan vatandaşlar için tasarlandı. Başvurular, Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak ve kredinin geri ödemesi, maaşın 1/4'ü oranında SGK tarafından tahsil edilecek.

Başvuru Süreci ve Geri Ödeme Koşulları

Nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar, Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerine doğrudan başvuru yaparak bu avantajdan yararlanabilirler. SGK, hak sahiplerinin kredi geri ödemelerini maaş kesintisi yoluyla düzenleyecek ve bu sayede finansal yükü hafifletecek. 500 bin TL'lik bu kredi, tamamen faizsiz olup, başvuru sahiplerine önemli bir kolaylık sunuyor.

Kimler Faydalanabilir?

Bu kredi imkanı, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında maaş alan vatandaşları hedefliyor. Özellikle, konut sahibi olmak isteyen ancak finansal desteğe ihtiyaç duyan bireyler için bu kredi, cazip bir çözüm olarak öne çıkıyor.

SGK, sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olarak, vatandaşların ekonomik refahını artırmayı amaçlayan bu kredi programıyla, konut sahibi olma sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

500 bin TL'lik bu faizsiz konut kredisi, maddi zorluklarla karşı karşıya kalanlar için büyük bir destek sunuyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte, pek çok kişi bu avantajdan faydalanarak hayal ettikleri eve kavuşma fırsatını elde edecek.

Kaynak: SGK Derleme: Gazeteoku.com