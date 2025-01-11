SGK 11 mesleği duyurdu: Onlar artık daha erken maaş alacak

Bu düzenleme, özellikle ağır ve riskli işlerde çalışan bireylerin daha erken yaşta emekli olabilmelerini sağlıyor. Peki, erken emeklilik hakkından kimler yararlanabiliyor? İşte SGK tarafından açıklanan detaylar:
Yıpranma Payı
Yıpranma payı, belirli mesleklerde çalışan kişilerin işin zorluğu ve riskine bağlı olarak prim gün sayısına ek olarak ilave gün kazanmalarını ifade eder. Bu ek süre, çalışanların emeklilik yaşını öne çekerek daha erken maaş alabilmelerine olanak tanır.
SGK’nın açıklamasına göre yıpranma hakkı sağlayan meslek gruplarına dahil olan bireyler, emeklilikte avantajlı bir konuma sahip oluyor.
Erken Emeklilik Hakkı Sağlayan Meslekler
SGK tarafından yapılan açıklamada, 10’un üzerinde meslek grubu yıpranma payı kapsamında değerlendiriliyor. Bu meslekler arasında, ağır ve tehlikeli koşullarda çalışan birçok sektör yer alıyor. İşte bu mesleklerden bazıları:
Yeraltı maden işçileri
Polisler ve MİT mensupları
İtfaiyeciler
Cam fabrikası ve atölye çalışanları
Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar
Cıva üretim tesislerindeki çalışanlar
Çimento fabrikası çalışanları
Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar
Radyoloji teknisyenleri ve sağlık çalışanları
Askerler
Cezaevi ve infaz kurumu personeli
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Erken emeklilik hakkı ve yıpranma payı ile ilgili detaylı bilgi almak için SGK’nın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya kurumun müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi Web Sitesi