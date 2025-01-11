SGK 11 mesleği duyurdu: Onlar artık daha erken maaş alacak

Bu düzenleme, özellikle ağır ve riskli işlerde çalışan bireylerin daha erken yaşta emekli olabilmelerini sağlıyor. Peki, erken emeklilik hakkından kimler yararlanabiliyor? İşte SGK tarafından açıklanan detaylar:



Yıpranma Payı

Yıpranma payı, belirli mesleklerde çalışan kişilerin işin zorluğu ve riskine bağlı olarak prim gün sayısına ek olarak ilave gün kazanmalarını ifade eder. Bu ek süre, çalışanların emeklilik yaşını öne çekerek daha erken maaş alabilmelerine olanak tanır.

SGK’nın açıklamasına göre yıpranma hakkı sağlayan meslek gruplarına dahil olan bireyler, emeklilikte avantajlı bir konuma sahip oluyor.



Erken Emeklilik Hakkı Sağlayan Meslekler

SGK tarafından yapılan açıklamada, 10’un üzerinde meslek grubu yıpranma payı kapsamında değerlendiriliyor. Bu meslekler arasında, ağır ve tehlikeli koşullarda çalışan birçok sektör yer alıyor. İşte bu mesleklerden bazıları:

Yeraltı maden işçileri

Polisler ve MİT mensupları

İtfaiyeciler

Cam fabrikası ve atölye çalışanları

Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar

Cıva üretim tesislerindeki çalışanlar

Çimento fabrikası çalışanları

Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar

Radyoloji teknisyenleri ve sağlık çalışanları

Askerler

Cezaevi ve infaz kurumu personeli



Daha Fazla Bilgi İçin SGK ile İletişime Geçin

Erken emeklilik hakkı ve yıpranma payı ile ilgili detaylı bilgi almak için SGK’nın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya kurumun müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.



Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi Web Sitesi