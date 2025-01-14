SGK 10 bankayla imzayı attı; Bunu yapana anında 21.000 TL para yatırılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan yeni protokoller kapsamında emeklilere ödenecek maaş promosyonları yeniden belirlendi ve rekor seviyelere ulaştı.
Promosyon Ödemeleri Nasıl Belirleniyor?
SGK ile bankalar arasında yapılan anlaşmalara göre, emeklilere maaş promosyonu ödemesi yapılması için 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü verilmesi gerekiyor. Bankaların artan mevduat ihtiyaçları, promosyon tutarlarının yükselmesini sağladı. Merkez Bankası’nın, dolarizasyona karşı aldığı yeni tedbirler de bu süreci hızlandırdı.
Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?
İşte Ocak 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en güncel promosyon teklifleri:
Akbank
Promosyon: 15.000 TL
Ek Chip Para: 2.500 TL
Toplam: 17.500 TL
Garanti BBVA
Promosyon: 15.000 TL
Toplam: 15.000 TL
DenizBank
Promosyon: 20.000 TL’ye varan
Toplam: 20.000 TL
Türkiye İş Bankası
Promosyon: 12.000 TL’ye varan
Toplam: 12.000 TL
QNB Finansbank
Promosyon: 15.000 TL
Ek Ödül: 1.200 TL
Toplam: 16.200 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Promosyon: 12.000 TL
Ek Promosyon: 9.000 TL
Toplam: 21.000 TL
Yapı Kredi
Promosyon: 20.000 TL’ye varan
Toplam: 20.000 TL
ING Bank
Promosyon: 15.000 TL
Ek Kampanyalar: 5.000 TL’ye varan
Toplam: 20.000 TL
Albaraka Türk
Promosyon: 15.600 TL
Ek Ödül: 4.400 TL
Toplam: 20.000 TL
Türkiye Finans
Promosyon: 12.000 TL
Ek Ödül: 2.500 TL
Toplam: 14.500 TL
Kaynak: Gazeteoku.com