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SGK 10 bankayla imzayı attı; Bunu yapana anında 21.000 TL para yatırılacak

Emeklilerin yaşam maliyetlerinin artmasıyla birlikte bankalar harekete geçti.

SGK 10 bankayla imzayı attı; Bunu yapana anında 21.000 TL para yatırılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan yeni protokoller kapsamında emeklilere ödenecek maaş promosyonları yeniden belirlendi ve rekor seviyelere ulaştı.

Promosyon Ödemeleri Nasıl Belirleniyor?

SGK ile bankalar arasında yapılan anlaşmalara göre, emeklilere maaş promosyonu ödemesi yapılması için 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü verilmesi gerekiyor. Bankaların artan mevduat ihtiyaçları, promosyon tutarlarının yükselmesini sağladı. Merkez Bankası’nın, dolarizasyona karşı aldığı yeni tedbirler de bu süreci hızlandırdı.

SGK 10 bankayla imzayı attı; Bunu yapana anında 21.000 TL para yatırılacak1

Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?

İşte Ocak 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en güncel promosyon teklifleri:

Akbank

Promosyon: 15.000 TL
Ek Chip Para: 2.500 TL
Toplam: 17.500 TL

Garanti BBVA

Promosyon: 15.000 TL
Toplam: 15.000 TL

DenizBank

Promosyon: 20.000 TL’ye varan
Toplam: 20.000 TL

Türkiye İş Bankası

Promosyon: 12.000 TL’ye varan
Toplam: 12.000 TL

SGK 10 bankayla imzayı attı; Bunu yapana anında 21.000 TL para yatırılacak1

QNB Finansbank

Promosyon: 15.000 TL
Ek Ödül: 1.200 TL
Toplam: 16.200 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Promosyon: 12.000 TL
Ek Promosyon: 9.000 TL
Toplam: 21.000 TL

Yapı Kredi

Promosyon: 20.000 TL’ye varan
Toplam: 20.000 TL

ING Bank

Promosyon: 15.000 TL
Ek Kampanyalar: 5.000 TL’ye varan
Toplam: 20.000 TL

Albaraka Türk

Promosyon: 15.600 TL
Ek Ödül: 4.400 TL
Toplam: 20.000 TL

Türkiye Finans

Promosyon: 12.000 TL
Ek Ödül: 2.500 TL
Toplam: 14.500 TL

Kaynak: Gazeteoku.com

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