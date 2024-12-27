GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Senelerce beklemeyin; 10 yılla emeklilik kapısı aralandı: SGK girişliler...

2025 yılı, emeklilik reformları açısından önemli değişikliklere sahne olacak. İlk torba yasa ile memurların maaş ve emeklilik düzenlemeleri yapılmışken, ikinci torba yasa daha kapsamlı yenilikler içeriyor.

Senelerce beklemeyin; 10 yılla emeklilik kapısı aralandı: SGK girişliler...

Bu yasayla, aile ve gençlik bankası kurulacak, Bağ-Kur’luları ve tüm çalışanları ilgilendiren büyük bir emeklilik reformu devreye girecek. Peki, yeni emeklilik sistemi neler getiriyor? İşte detaylar...

Emeklilik Yaşı 56'ya İniyor, Çifte Maaş İmkânı Geliyor

Yeni sistemle birlikte çalışanların emeklilik hakları yeniden düzenleniyor.

Emeklilik yaşı: 56’ya indirilecek.

Emekli maaşı: Herkes mevcut maaşının iki katını alabilecek.

Sigorta ve tazminatlar: İşçi sigorta primleri ve iş tazminatları, Hazine tarafından karşılanacak.

Bu model, çalışanların gelir kaybı yaşamadan, emeklilikte de yaşam standardını korumalarını hedefliyor.

Senelerce beklemeyin 10 yılla emeklilik kapısı aralandı SGK girişliler...2

İkinci Emeklilik Sistemi Nedir?

Yeni sistem, mevcut sosyal güvenlik sistemine ek olarak ikinci bir emeklilik planı sunmayı amaçlıyor. Bu plan, bireysel birikimlere dayalı olup gelir düzeyini emeklilikte de koruyacak.

Otomatik Katılım: 45 yaş altındaki çalışanlar sisteme otomatik olarak dahil edilecek.

Kesinti Oranı: Çalışan maaşlarından %3 kesinti yapılacak.

Esneklik: Çalışanlar, birkaç ay içinde sistemden çıkma hakkına sahip olacak.

Dünyadan Örnekler

Bu tür sistemler, birçok ülkede başarıyla uygulanmaktadır:

Japonya: Otomatik katılım sistemiyle çalışanlar ek emeklilik hakkı kazanıyor.
Türkiye: Daha önce bireysel emeklilik sistemine (BES) otomatik katılım getirilmişti. Yeni sistem, bu modelin geliştirilmiş bir versiyonu olacak.

Kaynak: Çalışma Bakanlığı’nın resmi web sitesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) duyurularını takip edebilirsiniz.

Derleme: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor
Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş
1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi 1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi
O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak
SON HABERLER
Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu
Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü? Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü?
1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir? Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir?
Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü
İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan
Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor