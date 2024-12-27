Senelerce beklemeyin; 10 yılla emeklilik kapısı aralandı: SGK girişliler...

Bu yasayla, aile ve gençlik bankası kurulacak, Bağ-Kur’luları ve tüm çalışanları ilgilendiren büyük bir emeklilik reformu devreye girecek. Peki, yeni emeklilik sistemi neler getiriyor? İşte detaylar...

Emeklilik Yaşı 56'ya İniyor, Çifte Maaş İmkânı Geliyor

Yeni sistemle birlikte çalışanların emeklilik hakları yeniden düzenleniyor.

Emeklilik yaşı: 56’ya indirilecek.

Emekli maaşı: Herkes mevcut maaşının iki katını alabilecek.

Sigorta ve tazminatlar: İşçi sigorta primleri ve iş tazminatları, Hazine tarafından karşılanacak.

Bu model, çalışanların gelir kaybı yaşamadan, emeklilikte de yaşam standardını korumalarını hedefliyor.

İkinci Emeklilik Sistemi Nedir?

Yeni sistem, mevcut sosyal güvenlik sistemine ek olarak ikinci bir emeklilik planı sunmayı amaçlıyor. Bu plan, bireysel birikimlere dayalı olup gelir düzeyini emeklilikte de koruyacak.

Otomatik Katılım: 45 yaş altındaki çalışanlar sisteme otomatik olarak dahil edilecek.

Kesinti Oranı: Çalışan maaşlarından %3 kesinti yapılacak.

Esneklik: Çalışanlar, birkaç ay içinde sistemden çıkma hakkına sahip olacak.

Dünyadan Örnekler

Bu tür sistemler, birçok ülkede başarıyla uygulanmaktadır:

Japonya: Otomatik katılım sistemiyle çalışanlar ek emeklilik hakkı kazanıyor.

Türkiye: Daha önce bireysel emeklilik sistemine (BES) otomatik katılım getirilmişti. Yeni sistem, bu modelin geliştirilmiş bir versiyonu olacak.

Kaynak: Çalışma Bakanlığı’nın resmi web sitesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) duyurularını takip edebilirsiniz.

Derleme: Gazeteoku.com