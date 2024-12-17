Selçuk Geçer duyurdu; O tarihte ons altın 3.600 dolar, gram altının 5.000 TL olacak

Ekonomi uzmanı Selçuk Geçer, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen en önemli faktörler olduğunu belirtti. Özellikle Suriye merkezli jeopolitik gerilimlerin altına olan talebi artırdığını vurgulayan Geçer, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmeye devam edeceğini ifade etti.

ABD Enflasyon Verileri Altını Yükseltti

ABD’den gelen yüksek enflasyon verileri, doların değer kaybetmesine ve küresel çapta altına olan talebin artmasına yol açtı. Bu durum, ons altın fiyatlarını hızlı bir şekilde yukarı taşıdı.

Selçuk Geçer, ABD ekonomisindeki belirsizliklerin ve enflasyon oranlarının beklentilerin üzerinde seyretmesinin altın fiyatlarını daha da yukarı çekebileceğini vurgulayarak, “Ons altın, kısa vadede yeni zirveleri test edebilir” dedi.

2024 ve 2025 Yılı Altın Tahminleri

Selçuk Geçer’in analizine göre:

Ons altın, 2024 yılında 3.600 dolar seviyelerine ulaşabilir.

Gram altın ise, dolar kuru etkisiyle 2025 yılına kadar 5.000 TL seviyelerini görebilir.

Bu öngörüler, uzun vadeli altın yatırımı yapmak isteyenler için önemli bir fırsat yaratabilir.

Not: Burada yer alan veriler ve açıklamalar yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Piyasaları takip ederek bilinçli ve dikkatli hareket etmek önemlidir.

Kaynak ve Bilgi: Ekonomi uzmanı Selçuk Geçer Youtube kanalı

Derleme: Gazeteoku.com