Selçuk Geçer baklayı ağzından çıkardı; Dolar bu rakamı görecek

Ünlü ekonomi yorumcusu Selçuk Geçer, yaptığı son açıklamada dolar kurunun 2025 yılının ilk çeyreği itibariyle 70 liraya kadar yükselebileceğini öngördü. Bu açıklama, yatırımcıları ve vatandaşları daha temkinli olmaya itmişken, Merkez Bankası’nın yüksek rezervlerine rağmen kurdaki olası dalgalanmalar endişe yaratıyor.

Selçuk Geçer’in Dolar Tahmini

Ekonomi uzmanı Selçuk Geçer, doların 2025 yılının ilk çeyreği itibariyle 70 TL’ye ulaşabileceğini belirtti. Geçer, bu tahminini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinin yüksek olmasına rağmen, döviz kurunda büyük bir hareketlilik yaşanabileceği beklentisine dayandırdı. Özellikle, döviz kurlarındaki dalgalanmanın yerli ve yabancı yatırımcılar arasında tedirginliğe yol açtığı ve piyasalarda endişe yarattığı görülüyor.

Donald Trump'ın Göreve Başlaması ile Yatırımcılar Daha Temkinli

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başlamasıyla birlikte, küresel piyasalarda yaşanacak değişimler yatırımcıların gündeminde. Trump’ın politikalarının piyasalara nasıl yansıyacağına dair belirsizlikler, Türkiye’deki döviz piyasasında daha da derinleşen bir endişeye yol açmış durumda. Bu belirsizlik ortamı, Geçer’in açıklamaları ile birleşerek, yatırımcıları daha dikkatli bir şekilde hareket etmeye sevk etti.

Merkez Bankası Rezervlerinin Etkisi

Geçer, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüksek rezervlerinin kurdaki hareketliliği tamamen engellemeye yeterli olup olmadığına dair soru işaretlerinin bulunduğunu belirtti. Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin güçlü olması, kurun yükselmesini engellemeye yardımcı olabilir; ancak Geçer, döviz kurlarındaki hareketin yabancı yatırımcıların kararlarına ve küresel gelişmelere bağlı olarak şekilleneceğini ifade ediyor. Bu durum, dolarda yaşanacak artışın önlenemeyeceği yönünde bazı endişelere yol açıyor.

"Doların 70 Liraya Ulaşması Mümkün" İddiası

Selçuk Geçer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dolar kurunun belirli bir noktada kırılacağını ve 70 TL seviyesine çıkabileceğini belirtti. Geçer, “Doların seviyesinden memnun olanlar olabilir ama kurun 70 liraya çıkması, bazı güçlerin oyunlarıyla mümkün olabilir” diyerek, piyasalarda büyük bir yükselişin yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu tahmin, piyasalarda endişeleri artırırken, yatırımcılar daha temkinli ve dikkatli olmaya başladılar.

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir ve sadece bilgi amaçlıdır.

Kaynak: Gazeteoku.com