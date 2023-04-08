SED ödemeleri Nisan’da o tarihe alındı! SED ödemesi kimlere yatacak?

SED yardımından faydalanan ve faydalanmak isteyen vatandaşlar aramalarını çoğalttı. SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) Yardımı ödemeleri özellikle ihtiyacı olan ailelerin çocukları için devlet tarafından yatırılmaktadır. Nisan ayında ödemeler henüz yatmayınca vatandaşlar detaylı araştırmalara başladı. Peki, Nisan 2023 SED ödemeleri ne zaman yatacak? Kimler SED ödemelerinden faydalanabilir? İşte SED başvurusu ve ödemeleri hakkında detaylar...



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında düzenlenen proje ile birlikte SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) yardımları Nisan 2023 takvimi merak ediliyor. SED başvurusunu kimler yapabilir? SED ödemesi kimlere yatırılacak ve Nisan SED ödemesi yattı mı? Tüm bu araştırmalara dair detaylar haberimizde...



NİSAN 2023 SED ÖDEMELERİ YATTI MI?



Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı bağlamında çocuklu ailelere yatan ödeme Nisan 2023 tarihinde ne zaman yatacak? Henüz buna dair bir açıklama gelmemekle birlikte ödemeler de yatmadı. SED ödeme tarihlerinin değişmesi halinde ve ödemelerin yatması durumunda haberimizde yerini alacaktır. Peki, SED ödemesi sorgulama nasıl yapılır?



SED ÖDEMESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?



SED yardımı sorgulama ekranı için https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-sorgu adresine girmeniz yeterlidir. Böylelikle SED ödemesi size yattı mı kolaylıkla öğrenebilirsiniz.



KİMLER SED YARDIMI ALABİLİR?



SED yardımından faydalanmak için sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ya da desteklenmesi halinde aile veya yakınıyla yaşayan çocuklar başvuru yapabilmektedir. Ekonomik yetersizlik sebebiyle korunması gereken, bakıma ihtiyaç duyan ve sosyoekonomik anlamda desteklenemeyen çocuklar için çocuğun yakınlarına ve ailesine ödemeler yapılmaktadır.



Yaş sınırının bitmesi halinde artık vasisi bulunmayan ya da koruyucu aile ile veya sosyal hizmet kuruluşlarında kalmayan çocuklar içinse iş ve meslek edinme kurslarına gitmeleri halinde ödemeler sürmektedir.