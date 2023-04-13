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Seçim öncesinde kredi evlenmek isteyenlere! 150.000 TL, 48 ay vade! Şartlar belli oldu

Seçim öncesinden evlenmek isteyenlere özel kredi hazırlandı. Tam 150.000 TL ve 48 ay vadeli. 4 senede ödenecek kredinin şartları belli oldu. İşte evlenmek isteyenlere kredi detayları haberimizde...

Seçim öncesinde kredi evlenmek isteyenlere! 150.000 TL, 48 ay vade! Şartlar belli oldu

Evlenmek isteyen vatandaşlar için seçimden önce evlilik kredisi başvuruları başlıyor. Açıklanan bilgiler doğrultusunda şartları uyan tüm çiftlerin yararlanabileceği kredi 150 bin TL olarak ve tam 2 sene geri ödemesiz olarak sunulacak. Ardından 4 yıla yayılan aylık taksitlerle ödeme yapılacak.  


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu evlilik kredisi duyurusundan sonra vatandaşlar merak içinde 2 sene ödemesiz olan 150 bin TL evlilik kredisi hakkında araştırmalar yapıyor. Seçim öncesinden haberi gelen evlilik kredisi hakkında tüm detaylar... 

KİMLER EVLİLİK KREDİSİ ALABİLİR? 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, evlenmek isteyen çiftler için duyurduğu evlilik kredisi detayları tüm kredilerden çok daha cazip. Bu krediler kapsamında evlenmek isteyen çiftler için 48 ay vade imkanıyla 150 bin TL ödeme yapılacak. Ayrıca alınan 150 bin TL evlilik kredisi 2 sene boyunca ödenmek zorunda kalmayacak. 


2 sene sonra başlayacak ödemeler ise 4 sene yani, 48 ay vadeli olarak ödenecek. Böylelikle 150 bin TL faizsiz kredi sayesinde evlenmek isteyen çiftler hiç kaygılanmadan yuvalarını rahatlıkla kurup düğünlerini yapabilecek. 


EVLİLİK KREDİSİ HAKKINDA AÇIKLAMA 


Evlilik kredisi haberini seçim öncesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi: 


“150 bin TL faizsiz evlilik kredisini gençlere tam 48 ay vadeli olarak vereceğiz. Evlenmek isteyen çiftler için 2 yıl geri ödemesiz kredi vermemize ek Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında çocukların eğitimi de olacak. Aile kurumunun güçlenmesi ve korunması adına hizmetlerimizi destekleyeceğiz.”  
Proje Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında sağlanacak ve finansman desteği de dijital Aile ve Gençlik Bankası aracılığı ile uluslararası standartlarda olacak. 

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