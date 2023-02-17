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Seçim öncesi memur ve emekliyi sevindiren sıcak gelişme! Maaşlar sil baştan değişiyor, tüm hesaplar yapıldı

Memur ve emekli sevinçten uçacak. Seçim öncesi büyük müjde verildi. Maaşlar yeniden hesaplanıyor, sil baştan değişiyor. Zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarih netleşti.

Seçim öncesi memur ve emekliyi sevindiren sıcak gelişme! Maaşlar sil baştan değişiyor, tüm hesaplar yapıldı

Milyonlarca memur ve emekli yeni yılda %30 zamlı maaş almaya başlamıştı. Yaklaşan genel seçimler öncesinde memur ve emekliye ek zam müjdesi gelecek gibi görünüyor. Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran gelişmeler kulislerde dolaşmaya başladı. Emekli ve memur maaşları yeniden hesaplanacak ve zamlı maaşlar ise o tarihte hesaplara geçecek. Emekli memur maaş zammı son dakika gelişmeleri haberimizde…

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi milyonlarca vatandaş yeni yılda %30 zam almıştı. Aynı zamanda çalışan memurlara da bu oranda zam yapılmıştı. Fakat enflasyon rakamlarının yükselmeye devam etmesi Türkiye’de hayat şartlarının her geçen gün daha da zor hale gelmesi ile birlikte memur ve emekliler artık daha yüksek zam oranları beklemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde kulisleri hareketlendiren iddialar ortaya atılmıştı. Memur ve emekliye ara zam yapılacağı konuşuluyordu ve bu iddialar doğru çıktı. Memur ve emekli maaşlarına ek zam tarihi belli oldu.

MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM GELECEK Mİ 2023?

Memur ve emekli maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı son dönemlerde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Özellikle %30 maaş zammını az bulan emekli vatandaşlar bir an önce yeni bir artış yapılmasını talep ediyor. Bu konuda Ankara kulislerinde de önemli iddialarda ulaşıyor. Memur ve emekli maaşlarına en az %15 ek zam yapılacağı ve zamlı maaşlarında mart ayında hesaplara yatacağı iddia ediliyor. Ancak şu an için bunlar bir iddiadan ibaret.

2023 SEÇİMLERİ ERTELENEBİLİR

Seçim öncesi memur ve emekli maaşlarına bir ara zam yapılacağı iddia ediliyor ancak şu anda atlanan bir durum var. Kahramanmaraş merkez üssü olan peş peşe yaşanan iki büyük deprem sonrasında 2023 genel seçimleri ertelenebilir. Şu anda seçimlerin ertelenmesine ilişkin kesinleşmiş bir durum bulunmuyor. Ancak afet bölgesinin son derece büyük olması ve buradaki yaraların sarılmasının uzun sürecek olması nedeniyle bir erteleme olabileceği de konuşuluyor.

Seçimlerin ertelenmesi durumunda memur ve emekliler Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranında maaş zammı alacak. Ancak seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılması halinde emekliye bir Ara zam müjdesi gelebileceği düşünülüyor.

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