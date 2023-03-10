Seçim öncesi düğmeye basıldı! Asgari ücretli ve emekli ek zam alacak

Seçim öncesi emekli ve asgari ücretli için bomba müjde geldi. Maaşlara seçim ayarı geliyor. AK Parti hükümeti kolları sıvadı emeklinin ve asgari ücretlinin gönlünü yapmaya hazırlanıyor. Nisan ayından itibaren zamlı maaşların hesaplara geçeceği iddia ediliyor. Üstelik zam oranları bile kulislerde dolaşmaya başladı. Peki, asgari ücrete ara zam var mı? Emekliye ek zam yapılacak mı?

Asgari ücret zammı ve emekli maaş zammı Ocak 2023'te belli olmuştu. Asgari ücretliye %54'ün üzerinde zam yapılırken emekliye ise yapılan zam oranı %30 olmuştu. Ancak son zamanlarda yaşanan Hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücretlinin ve emeklinin maaşları yeterli gelmiyor. Bu sebeple de ara zam beklentisi oluştu. Özellikle yaklaşan genel seçimler öncesinde milyonlarca Asgari ücretli ve emekli için bomba müjdeler peş peşe gelecek gibi görünüyor. Çünkü hükümet kolları sıvadı. Asgari ücretliye ve emekliye ek zam için çalışmalar başladı. Zam oranı da yavaş yavaş dillendirilmeye başlandı. Peki, asgari ücretli ve emekliye ne kadar ek zam gelecek?

HAYAT PAHALILIĞI EK ZAM ZORUNLULUĞU GETİRDİ

Emekli ve asgari ücretliye yılbaşında yüksek oranda zam yapılmıştı. Asgari ücretle çalışanlar %54 zam alırken asgari ücret 8.500 TL'ye yükseldi. Emekli maaşlarına ise refah Payı ile birlikte %30 artış yapıldı. Aynı zamanda en düşük emekli maaşı da 3500 TL'den 5500 TL’ye yükseldi. Bu rakamlar ilk bakışta emekli ve Asgari ücretli için iyi gibi göründü ancak Enflasyonun düşmemesi ve hayat pahalılığının her geçen gün yükselmeye devam etmesi nedeniyle alınan zam eridi gitti. Vatandaşlar artık temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta güçlük çekiyor. Bu sebeple de asgari ücret ve emekli maaşlarına ek zam zorunluluğu geldi.

SEÇİM ÖNCESİ BOMBALAR PEŞ PEŞE PATLAYACAK

Asgari ücretli ve emekli ek zam beklentisi içine girerken yaklaşan genel seçimlerde umutları arttırdı. Milyonlarca emekli şimdi gözünü AK Parti hükümetine çevirdi. Seçim öncesinde hükümetin ek zam konusunda çalışma yapacağı tahmin ediliyor. Henüz kesin olmasa da maaşlara yapılacak olan zam oranının %15 olduğu da konuşuluyor. Hatta bu konuda kulislerde dolaşan başka iddialar da var. Yılbaşında emekli maaş zammı için planlanan oranın %45 olduğu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi sürpriz yapmak üzere %15'lik zammı ertelediği öne sürülüyor. Henüz yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ancak nisan ayı içinde ek zam konusunda değerlendirmeye alınacağı tahmin ediliyor. Yani Bayram öncesi Emekli ve Asgari ücretliye bir sürpriz gelebilir. Böylece emekliler ve asgari ücretliler çifte bayram etme şansını yakalar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ASGARİ ÜCRET AYARI

Emekli maaşları ile ilgili diğer bir iddia ise en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi yönünde. Şu anda 5500 TL olan emekli maaşı ne yazık ki emeklilere düşük geliyor. Emekliler bu maaş nedeniyle açlık sınırının altında yaşamak zorunda kalıyor. O sebeple emekli maaşlarına asgari ücret seviyesine çekmek için yeni bir güncelleme yapılacağı konuşuluyor.