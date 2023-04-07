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Seçim öncesi 3 büyük sürpriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Seçim öncesi vatandaşlara 3 büyük sürpriz başında ayrım olmadan 1000 TL öğrencilerin hesaplara yatacak! Anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilere ödeniyor. İşte 1000 TL öğrenci ödemesine dair tüm detaylar...

Seçim öncesi 3 büyük sürpriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Son dakika açıklaması kapsamında anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilere 1000 TL ödeme yatacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama doğrultusunda milyonlarca öğrenciye bu bayramda harçlık yatacak. Peki, 1000 TL bayram ödemesinden faydalanma şartları neler? Öğrenci 1000 TL ödeme başvurusu nasıl yapılacak? Gençlere bayram ikramiyesini kimler alabilir? İşte “Gençlere Bayram İkramiyesi” hakkında detaylar haberimizde...

 
2023 öğrenci bayram ikramiyesi müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla paylaştı. Seçime doğru bir sürpriz yapacağını geçtiğimiz günlerde açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bahsettiği konular üzerinde ilgili kurumların çalışmalarını yürütmesi esnasında 3 konu daha öğrenildi.  


VATANDAŞLARA SEÇİM ÖNCESİ SÜRPRİZLER! 


Vatandaşlara seçim öncesi sürprizlerden birisi vatandaşlık fonu kurulması. Bu fon ile yeni doğan çocuklar için her ay 100 – 20 TL gibi fona ödeme yatacak. Böylelikle 18 yaşını dolduran vatandaşlar bazı koşullar çerçevesinde nakdini çekebilecek. Bir nevi vatandaşlık fonu ile “Vatandaşlık maaşı” verilmiş olacak. Burada biriken nakit ile birlikte çocukların üniversitede kullanması için paraları olacak.   


Diğer bir sürpriz ise evlenmek isteyenler için hazırlanıyor. Bu kapsamda ise evlenecek olan çiftler ev eşyaları ve diğer harcamaları için 250 bin TL kamu bankalarından ödeme sunulacak. Uygun faiz şartları da yeni evlenecek çiftler için avantajlı olacak. İlk 2 – 3 sene ödemesi alınmayacak olan kredi için ayrıca 10 yıla kadar taksit imkanı da sunulacak. 


ÖĞRENCİYE BAYRAM ÖDEMESİ 1000 TL 


Tıpkı emeklilere her sene yatırılan bayram ikramiyesi gibi öğrenciler de senede iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ikramiye alabilecekler. Öğrenciye bayram harçlığı olarak verilecek olan ödeme ise 1000 TL olarak ve karşılıksız yapılacak. 

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