Seçim geldi çattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekliye 7.500, asgari ücretliye çift haneli zamları duyurmasına kulak kabartıldı!

Ev fiyatlarına yüzde yüzü aşkın zamlar, akaryakıtta yaşanan dalgalanmalar, kırmızı ette fahiş fiyatlar, temel gıdalarda yüz yüzü geçkin zamlar derken vatandaş artık barınma ve beslenme ihtiyacından, faturalardan yakınırken bir zam müjdesi istiyor. Her alanda fiyatlar müthiş bir artış gösterirken enflasyon durmak bilmeden vatandaşı vuruyor. Fiyatların bu kadar artış gösterdiği bir dönemde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söyleyeceği bir zam haberine vatandaş gözlerini açmış, kulaklarını kabartmış bekliyor. Peki asgari ücret 2023 ikinci zam geldi mi? Emekli maaş zammı yapıldı mı? İşte maaş zamlarına dair tüm detaylar...



2023 asgari ücrete ikinci zam yapıldı mı?



Asgari ücrete zam için hazırlıklar başladı. Son dakik bilgisine göre 11 ilde yaşanan felaketten sonra asgari ücret için 1.551 TL zam bekleniyor. Zammın işveren için de sigorta primlerini dikkate alarak hesaplandığı biliniyor. Düzenlemeyle beraber asgari ücret zammının diğer yandan 10.000 TL’yi aşması da bekleniyor.



Depremden sonra asgari ücrete zam planlaması



Kahramanmaraş’taki şiddetli depremin yıkıcı sonuçlarının ardından fabrikalar ve işyerleri büyük hasar aldı. Vatandaşların çoğunluğu artçı depremlerin kesilmemesi sebebiyle göç etti. İşverenin vatandaşları işlerinin başına dönmeye ikna etmesi için de asgari ücrette iyileştirmeler zorunlu hale geldi. Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Elazığ, Kilis, Şanlıurfa ve Adana’da özellikle asgari ücretin 10 bin TL üstüne çıkmasına ihtiyaç var. Bu yönde çalışmaların planlandığı biliniyor.



Bakan Vedat Bilgin açıklama yaptı



Asgari ücret zammı ile ilgili TBMM’de önemli gelişmeler yaşanıyor. Gelecek düzenleme ile beraber işçilerin 1.551,24 TL artış ile deprem bölgesinde işlerine devam etmesi planlanıyor. Prim miktarına dair iyileştirmelerle de işverenin desteği sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya dair, “Maliye ve ilgili kuruluşlar ile diğer tüm kurumlarla bitirdikten sonra kamuoyu ile paylaşacağız.” ifadelerine yer verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye en az 7.500 TL olarak açıkladı



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ise katıldığı televizyon programında emekli vatandaşları sevinç gözyaşlarına boğacak bir açıklama geldi.



Twitter hesabından da yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En az emekli maaşını 7 bin 500 TL ‘ye arttırmaya karar verdik. Hem milletimize hem de tüm emeklilere hayırlı uğurlu olsun.” dedi.