GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Şartlara uygun olan ev hanımı ve annelere 1300 TL çocuk yardımı ödenecek

Devlet sadece annelere sosyal yardım ödemesi sağlıyor. 1300 TL yardım parası verilecek. Çalışmayan anneler ödemeden faydalanabilecek. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

Şartlara uygun olan ev hanımı ve annelere 1300 TL çocuk yardımı ödenecek

Sosyal yardım ödemeleri 2023 yılındaki ekonomik koşullar nedeniyle en çok araştırılan haberler arasında yer alıyor. Yardıma muhtaç vatandaşlar, çalışmayan kadınlar, anneler sosyal yardım için başvuru yapmak üzere gerekli başvuru şartlarını ve detayları merak ediyor. Devlet çalışmayan anneler için binlerce liralık sosyal yardım imkanı sunuyor. Ev hanımları ve anneler başvuru yaparak 1300 TL destek ödemesinden faydalanabiliyor. Aile Bakanlığı tarafından sağlanan ödemeleri almak için birkaç önemli şart bulunuyor.

1300 TL çocuk parası yardımı için gelir kriterine bakılmıyor. Çalışan çalışmayan, ihtiyacı olan olmayan doğum yapan her kadın bu ödemeden faydalanabiliyor. Bu yardım hakkı sadece annelere veriliyor babalar ödeme alamıyor. Peki, aile Bakanlığı 1300 TL çocuk yardımı başvuru şartları neler? Aile Bakanlığından yardım almak için nereye başvurmak gerekir?

ÇOCUK SAYISINA GÖRE BAKANLIKTAN YARDIM PARASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk sayısına göre 2015 yılından bu yana yardım parası ödemesi yapıyor. Bu yardım 2015 yılı ve sonrasında dünyaya gelen çocuklar için veriliyor. 1. çocuk için 300 TL, 2. çocuk için 400 TL, 3. çocuk için 600 TL ödeme yapılırken 3'ten sonrası içinde ödeme yine 600 TL olarak devam ediyor. Çocuk yardımı ödemeleri sadece anneye veriliyor ve toplamda 1300 TL oluyor. Başvuru yapmak için öncelikle çocuğun doğumunun nüfus kaydına işlenmiş olması gerekiyor. Bu ödeme sadece canlı doğum için veriliyor.

ÇOCUK YARDIMI ALMA ŞARTLARI NELER?

Halk arasında doğum parası olarak da bilinen bu ödemeden faydalanmak için bakanlık tarafından istenen bazı şartları da yerine getiriyor olmak gerekiyor. Çocuk yardımı alabilmek için bebeğin Doğum tarihinin 2015 ve daha sonrası olması, doğum sonrası çocuğun sisteme kaydedilmiş olması ve doğumun canlı gerçekleşmiş olması gibi şartlar aranıyor. Bu şartları taşıyanlar ödemeden faydalanabiliyor. Çocuğun kaydının e-devlet sistemine işlenmesi ile birlikte anneler PTT'ye şahsen giderek ödeme alabiliyor. Babalar bu ödemeden faydalanamıyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
7500 TL'nin üstünde maaş alan emekliye zam müjdesi! Bakan Bilgin az önce emekli zammını duyurdu 7500 TL'nin üstünde maaş alan emekliye zam müjdesi! Bakan Bilgin az önce emekli zammını duyurdu
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 31 zam! İntibak zammı için tarih verildi SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 31 zam! İntibak zammı için tarih verildi
2000-2002-2008 sigorta girişi olanlara sevindirici haber! Erken emeklilik bileti kesildi 2000-2002-2008 sigorta girişi olanlara sevindirici haber! Erken emeklilik bileti kesildi
Ailelere nefes aldıracak destek ödemesi! Çocuk başına 3.038 TL veriliyor Ailelere nefes aldıracak destek ödemesi! Çocuk başına 3.038 TL veriliyor
Asgari ücret 5 hane oluyor! İnce seçim ayar yapıldı, seçim zammı kulislerden sızdı Asgari ücret 5 hane oluyor! İnce seçim ayar yapıldı, seçim zammı kulislerden sızdı
18 yaş üstü herkese 12 ay boyunca 15 bin TL devlet yardımı 18 yaş üstü herkese 12 ay boyunca 15 bin TL devlet yardımı
SON HABERLER
Bankaların Nisan ayı promosyon listesi! 7500, 9500, 10.000, 15.000 TL seç beğen al Bankaların Nisan ayı promosyon listesi! 7500, 9500, 10.000, 15.000 TL seç beğen al
Nakit sorununa ‘Faizsiz’ çözüm! 10.000 TL’yi hemen alın 6 ayda ödeyin! Nakit sorununa ‘Faizsiz’ çözüm! 10.000 TL’yi hemen alın 6 ayda ödeyin!
Zam bekleyen asgari ücretliye aylık 1250 TL devlet yardımı müjdesi Zam bekleyen asgari ücretliye aylık 1250 TL devlet yardımı müjdesi
O tarihten sonra altın alınamayacak! Altında rekorun kralı o tarihte yaşanacak! 31 Mart güncel altın fiyatları O tarihten sonra altın alınamayacak! Altında rekorun kralı o tarihte yaşanacak! 31 Mart güncel altın fiyatları
Garanti BBVA müşterileri yaşadı! Doğalgaz faturasının yüzde 40’ı bedavaya geliyor Garanti BBVA müşterileri yaşadı! Doğalgaz faturasının yüzde 40’ı bedavaya geliyor
Şartlara uygun olan ev hanımı ve annelere 1300 TL çocuk yardımı ödenecek Şartlara uygun olan ev hanımı ve annelere 1300 TL çocuk yardımı ödenecek
Asgari ücret 5 hane oluyor! İnce seçim ayar yapıldı, seçim zammı kulislerden sızdı Asgari ücret 5 hane oluyor! İnce seçim ayar yapıldı, seçim zammı kulislerden sızdı
18 yaş üstü herkese 12 ay boyunca 15 bin TL devlet yardımı 18 yaş üstü herkese 12 ay boyunca 15 bin TL devlet yardımı