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Sakın kaçırmayın! Ödemeler 20 – 22 Şubat’ta yatıyor! Cüzdana sığmayacak!

20 – 22 Şubat tarihlerinde ödemeler yapılacak! Sakın kaçırmayın, nakit desteği cüzdanları taşıracak! 80000 TL ödeme almak için hemen başvurun! İşte 80000 TL ödeme detayları...

Sakın kaçırmayın! Ödemeler 20 – 22 Şubat’ta yatıyor! Cüzdana sığmayacak!

Bankalar borcu olan vatandaşlara yardım etmek her geçen gün yeni bir kampanya çıkarıyor. Geçim derdinin iyice arttığı bu dönemlerde borçlarda insanların gırtlağına kadar dayanmış durumda. Sağa sola olan borçlar yüzünden insanlar artık rahat bir nefes alamaz hale geldi. Bankalar ise bunun için yeni kampanyalar sağlamaya devam ediyor. 


Borç kapatma kredisi nedir? 


Bütün borçlarını tek kalemde halletmek isteyen vatandaşlar 80000 TL borç kapatma kredisi ile bunu yapabilir. Başvurduğunuz takdirde alacağınız 80000 TL borç kapatma kredisini 24 ay vade ile geri ödeyebilmektesiniz. Akbank, Garanti Bankası, TEB, Denizbank, Finansbank gibi birçok banka 80 bin TL’ye varan borç kapatma kredileri ile vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlıyor. 


Borç kapatma kredisini ister nakit çekin, ister bankalara olan borçlarınızı kapatın. Bütün borçları tek seferde kapattıktan sonra size uygun planlanmış ödeme tablosu ile tek yere taksit taksit ödemelerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır? 


Kredi notu bankadan borç kapatma kredisi alırken önemli faktörlerden birisidir. Bu sebeple de başvuru yaparken onaylanıp onaylanmayacağı böylece belli olur. 80000 TL’ye varan borç kapatma kredisi almak için tercih edebileceğiniz bankalar şöyle: 

Garanti bankası borç kapatma kredisi 


Garanti Bankası’ndan alacağınız borç kapatma kredisi faiz oranı yüzde 2,48’dir. Yıllık maliyeti yüzde 45,07 oranındadır. Aylık taksit miktarı ise 4.775 TL. 


Denizbank borç kapatma kredisi 


Aylık taksit miktarı 4.794 TL olan borç kapatma kredisine Denizbank yüzde 2,51 oranında faiz uygulamaktadır. Toplam maliyeti ise 115.473 TL’ye denk gelmektedir. 


Akbank borç kapatma kredisi

Akbank borç kapatma kredisi faiz oranları yüzde 1,97 TL’dir. Toplam maliyeti 107.324 TL’ye gelen krediyi aylık 4.455 TL olarak ödemektesiniz. 


QNB Finansbank borç kapatma kredisi 


Toplam maliyeti 102.504 TL olan borç kapatma kredisini QNB Finansbank’tan aldığınız zaman aylık taksit miktarı 4.254 TL’ye gelmektedir ve aylık faiz oranı yüzde 1,64 TL’dir. 

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