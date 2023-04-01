Sakın bu hatayı yapmayın! PTT 2000 TL Ramazan Hediyesi tuzağı

Ramazan bayramına doğru geri sayım başlarken birçok kişi Cep telefonuna gelen PTT 2000 TL Ramazan hediyesi linki nedeniyle araştırma yapmaya başladı. özellikle online mesajlaşma platformlarında dolaşıma giren PTT 2000 TL Ramazan hediyesi başlıklı linkin gerçek olup olmadığı merak ediliyor. Peki, PTT Ramazan hediyesi mesajı doğru mu gerçek mi? PTT'den son dakika açıklaması geldi…

Ramazan ayında birçok kişinin cep telefonuna PTT 2000 TL Ramazan hediyesi başlıklı mesaj gönderildi. Mesajda bulunan linke tıklayanların 20 kişiye bu linki iletmeleri durumunda PTT'den Ramazan hediyesi kazanacakları iddia edildi. Daha önce birçok Market zinciri ile ilgili de böyle link gündeme gelirken vatandaşlar PTT Ramazan hediyesi gerçek mi değil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, PTT 2000 TL Ramazan hediyesi linki doğru mu gerçek mi? PTT 2000 TL Ramazan hediyesi Dolandırıcılık mı?

SAKIN O LİNKE TIKLAMAYIN

PTT 2000 TL Ramazan hediyesi başlığı ile gönderilen link ile ilgili PTT'den açıklama geldi. PTT'nin gönderilen mesaj ve bir alakasının olmadığı belirtildiği açıklamada Linkin virüs bulaştırma riskini yüksek olduğu bildirildi.

PTT'den gönderildiği iddia edilen 2000 TL Ramazan hediyesi linkinin 20 kişiyle paylaşılması halinde hediye kazanma şansı olduğu iddia ediliyor. Ancak uzmanlar bu durumun dolandırıcıların bir ortalama sistemi olduğunu söylüyor. Belirli aşama ilerledikten sonra link cihazlara virüs bulaşmasına sebep oluyor. Yani cep telefonunuza gelen bu linki tıklamanız cihazlarınızda virüs tehlikesini beraberinde getiriyor.