GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Sakın bu hatayı yapmayın! PTT 2000 TL Ramazan Hediyesi tuzağı

PTT 2000 TL Ramazan hediyesi veriyor mu? Online mesajlaşma platformlarında dolaşıma giren iddia sonrası binlerce kişi bu soruya yanıt arıyor. Peki, PTT 2000 TL Ramazan Hediyesi gerçek mi?

Sakın bu hatayı yapmayın! PTT 2000 TL Ramazan Hediyesi tuzağı

Ramazan bayramına doğru geri sayım başlarken birçok kişi Cep telefonuna gelen PTT 2000 TL Ramazan hediyesi linki nedeniyle araştırma yapmaya başladı. özellikle online mesajlaşma platformlarında dolaşıma giren PTT 2000 TL Ramazan hediyesi başlıklı linkin gerçek olup olmadığı merak ediliyor. Peki, PTT Ramazan hediyesi mesajı doğru mu gerçek mi? PTT'den son dakika açıklaması geldi…

Ramazan ayında birçok kişinin cep telefonuna PTT 2000 TL Ramazan hediyesi başlıklı mesaj gönderildi. Mesajda bulunan linke tıklayanların 20 kişiye bu linki iletmeleri durumunda PTT'den Ramazan hediyesi kazanacakları iddia edildi. Daha önce birçok Market zinciri ile ilgili de böyle link gündeme gelirken vatandaşlar PTT Ramazan hediyesi gerçek mi değil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, PTT 2000 TL Ramazan hediyesi linki doğru mu gerçek mi? PTT 2000 TL Ramazan hediyesi Dolandırıcılık mı?

SAKIN O LİNKE TIKLAMAYIN

PTT 2000 TL Ramazan hediyesi başlığı ile gönderilen link ile ilgili PTT'den açıklama geldi. PTT'nin gönderilen mesaj ve bir alakasının olmadığı belirtildiği açıklamada Linkin virüs bulaştırma riskini yüksek olduğu bildirildi.

PTT'den gönderildiği iddia edilen 2000 TL Ramazan hediyesi linkinin 20 kişiyle paylaşılması halinde hediye kazanma şansı olduğu iddia ediliyor. Ancak uzmanlar bu durumun dolandırıcıların bir ortalama sistemi olduğunu söylüyor. Belirli aşama ilerledikten sonra link cihazlara virüs bulaşmasına sebep oluyor. Yani cep telefonunuza gelen bu linki tıklamanız cihazlarınızda virüs tehlikesini beraberinde getiriyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
En düşük emekli maaşı 10 bin TL oluyor! Tüm emeklilere son dakika müjdesi En düşük emekli maaşı 10 bin TL oluyor! Tüm emeklilere son dakika müjdesi
Milyonlara seçim yardımı! Tek tıkla başvurana ATM'den 15 bin TL destek ödemesi Milyonlara seçim yardımı! Tek tıkla başvurana ATM'den 15 bin TL destek ödemesi
Emekli ve asgari ücretliye 1.250 Lira yardım parası başladı! TC kimlikle giden PTT'den tıkır tıkır alacak Emekli ve asgari ücretliye 1.250 Lira yardım parası başladı! TC kimlikle giden PTT'den tıkır tıkır alacak
Rekor zam! Maaşlar 21 bin 200 TL oldu çalışma süresi 7 saate düştü Rekor zam! Maaşlar 21 bin 200 TL oldu çalışma süresi 7 saate düştü
Emekliye aylık 850 TL – 1250 TL arası devlet yardımı! ASHB bu sabah duyurdu Emekliye aylık 850 TL – 1250 TL arası devlet yardımı! ASHB bu sabah duyurdu
Ev sahibi olmak isteyene lokum gibi fırsat! Garanti BBVA konut kredisi şampiyonu oldu Ev sahibi olmak isteyene lokum gibi fırsat! Garanti BBVA konut kredisi şampiyonu oldu
SON HABERLER
0,99 faizli ihtiyaç kredisi için son 9 gün! En düşük faizle nakit ödeme! 0,99 faizli ihtiyaç kredisi için son 9 gün! En düşük faizle nakit ödeme!
Sakın bu hatayı yapmayın! PTT 2000 TL Ramazan Hediyesi tuzağı Sakın bu hatayı yapmayın! PTT 2000 TL Ramazan Hediyesi tuzağı
Asgari ücretliye hafta sonu müjdesi Bakan Bilgin’den geldi! Zam tartışmalarını bu açıklamayla kapattı Asgari ücretliye hafta sonu müjdesi Bakan Bilgin’den geldi! Zam tartışmalarını bu açıklamayla kapattı
Vatandaşlara 300 bin TL hibe desteği açıklandı! Vatandaşlara 300 bin TL hibe desteği açıklandı!
SSK BAĞ-KUR emeklisine yüzde 10 zam! Temmuz’da zam bombardımanı başlayacak SSK BAĞ-KUR emeklisine yüzde 10 zam! Temmuz’da zam bombardımanı başlayacak
1 Nisan geldi çattı, EYT’li maaşını ne zaman alacak? Bakan Bilgin açıklama yaptı! 1 Nisan geldi çattı, EYT’li maaşını ne zaman alacak? Bakan Bilgin açıklama yaptı!
Araç sahibi olmayan kalmasın dediler! O bankalar kıyağın alasını yaptılar! Araç sahibi olmayan kalmasın dediler! O bankalar kıyağın alasını yaptılar!
Bakanlıktan tadilat yardımı açıklaması! 35.000 ila 300.000 TL arası hane onarım, yapım yardımı! Bakanlıktan tadilat yardımı açıklaması! 35.000 ila 300.000 TL arası hane onarım, yapım yardımı!