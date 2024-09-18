Sahte "Çift Ödeme" Maillerine Dikkat: SGK Uyardı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son dönemde vatandaşlara gönderilen sahte "çift ödeme iadesi" konulu e-postalar hakkında önemli bir uyarıda bulundu. SGK, bu tür e-posta ve SMS'lerin tamamen dolandırıcılık amacı taşıdığını belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

SGK'nin açıklamasında, kurumun böyle bir uygulamasının bulunmadığı vurgulandı ve "Çift ödeme iadesi" adı altında gelen mesajların kişisel bilgileri ele geçirmek için tasarlandığı ifade edildi. Ayrıca SGK, kendi gönderdiği resmi mesajların yalnızca bilgilendirme amacı taşıdığını ve asla IBAN ya da kişisel bilgi talep edilmediğini hatırlattı.

Vatandaşlara, şüpheli bir e-posta veya SMS almaları durumunda ALO 170 ve CİMER üzerinden yetkililere ulaşabilecekleri hatırlatıldı. Ayrıca, en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri'nden de bilgi alınabileceği belirtildi. Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

SGK'den gelen uyarıyı dikkate alarak, bilgilerinizi koruyun!