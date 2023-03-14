Sağdan soldan borç isteme derdine son! O banka sıfır faizli krediyi kimseye borçlu bırakmadan tüm vatandaşlara yatırıyor!

Türkiye’de herkesi fazlasıyla etkileyen ve hayat pahalılığını gittikçe arttıran enflasyon canavarı artık ay sonunu bile getirememeye sebep oluyor. Vatandaşlar her gün omuzlarında bir yükle ihtiyaçlar için nasıl nakit bulacağını düşünüyor. Milyonlara vatandaşa faizsiz kredi veren bankalar içine bir yenisi eklendi ve Akbank açıklamasını yaptı. İşte Akbank sıfır faizli kredi fırsatının detayları...



Acil nakit ihtiyacına faizsiz kredi



Enflasyonun vurmadığı kimsenin kalmadığı şu zamanlarda artık “ucuz” diye bir kavram kalmadı. Bankalar da vatandaşlara çok acil durumlarda nakit sağlayabilmek adına birçok kampanya hazırlıyor. Ay sonunu dahi getirmekte zorlanan vatandaşlara, acil nakit gerektiği zaman düşünmeden bankalardan yararlanabilecekleri kampanyalar sunuluyor.



Maddi konuda sıkışan vatandaşlar için bankalardan kredi çekerken de en önemli nokta uygun ödeme fırsatlarının olması. Kredi çekmeyi düşünenler için bu konudaki en iyi kampanya geldi. O da “Faizsiz ihtiyaç kredisi” tabii ki. Akbank 10.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu.



Akbank faizsiz kredi



Akbank’tan gelen açıklama doğrultusunda faizsiz kredi desteği sunulacağı öğrenildi. Vatandaşların kredi çekerken faiz oranları noktasındaki sıkıntısına çözüm getiren Akbank, kampanya detaylarında 10.000 TL kredi için bir şart gösterdi.



Akbank faizsiz ihtiyaç kredisi çekebilmek için ilk kez bankanın müşterisi olmanız gerekmektedir. Mevcut Akbank müşterilerine değil, yeni gelecek Akbank müşterilerine faizsiz 10.000 TL ihtiyaç kredisi verilmektedir. Başvuruları gerçekleştirmek ise çok kolay, olduğunuz yerden yapabilirsiniz.



10.000 TL Akbank faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu



Akbank yeni müşterilerine özel olarak çıkardığı bu kampanyada önce müşteri olma işlemlerini tamamlamanız gerekiyor. Bunun için telefonunuza Akbank Mobil’i indirin. Ardından müşteri olmak istiyorum seçeneğinden adımları takip edin. Müşteri olma işlemini gerçekleştirdikten sonra 10.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisini alabilmek adına 17 Nisan 2023’e kadar başvuru yapmak gerekmektedir.



10.000 TL nakit ihtiyacınızı hemen Wings veya Axess kartı edinerek yapabilirsiniz. 10 bin TL çekilecek olan nakit avans işleminde 6 ay vadeyi seçerek faizsiz nakit paranızı hemen ATM’den çekebilir, hesaptan kullanabilirsiniz. Akbanklı olma işlemlerinizi mobilden gerçekleştirmekte problem yaşadıysanız en yakın şubelerden destek alabilirsiniz.