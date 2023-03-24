Sadece kadınlara veriliyor! E-devlet'ten başvurana 4000 TL devlet yardımı ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2023 yılında Sosyal Yardım ödemelerine tüm hızıyla devam ediyor. Engelli yaşlı çocuk öğrenci bakıma muhtaç kişilere verilen yardımlara ek olarak Sadece kadınlara özel yeni bir yardım kalemi açıldı. Nakit ihtiyacı olan kadınlara devletten 4.000 TL yardım verilecek. Bu yardımdan şartları sağlayan kadınlar faydalanacak. Sadece kadınlara özel yardım ödemesinin Ayrıntıları da açıklandı. Başvurular e-Devlet'ten yapılacak ve hızlıca sonuçlanacak. Nisan ayında Yardım almak isteyen kadınların e-Devlet'ten 31 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardıma ihtiyacı olan kadınların elini bırakmıyor. Eşini kaybeden ve yalnız yaşamak geçinmek zorunda kalan kadınlara bakanlıktan yeni yardım ödemesi başladı. Ekonomik sorun yaşayan kadınlar e-devlet üzerinden başvuru yaparak aile Bakanlığından 4.000 TL'ye Varan yardım alabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu yardımı Sadece kadınlara özel olarak sunuyor. Yardımdan faydalanmak isteyen kadınların başvurularını T.C kimlik no ve şifreleri ile birlikte e-devlet üzerinden kolayca yapabilecekleri açıklandı. Peki, sadece kadınlara özel verilecek yardımın şartları neler? Kimler Aile Bakanlığından yardım alabilir? Aile Bakanlığı kadınlara özel yardım paketiyle ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

BAKANLIK SADECE KADINLARA ÖZEL VERİYOR

2023 yılında ekonomik krizin iyiden iyi derinleşmesi ile birlikte acil nakit ihtiyacı daha da arttı. Her geçen gün Dar gelirli vatandaş sayısı da yükseliyor. Devlet, Aile Bakanlığı aracılığı ile yardıma muhtaç olan kişilere sosyal destek ödemesi sağlarken kadınlarda unutulmuyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olanlar başvuru yapmaları halinde devletten sosyal yardım alma imkânına sahip oluyor. Yeni proje kapsamında kadınlar için başvurular açıldı. e-Devlet üzerinden 31 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yapan kadınlar maddi yardım alma şansına sahip olacak. Aile Bakanlığı tarafından Sadece kadınlara özel olarak ödenecek yardımın aylık olarak verileceği ve 4000 TL tutarında olacağı öğrenildi.

NİSAN AYI YARDIMI İÇİN 31 MART'A KADAR BAŞVURUN

Bu yardım eşini kaybeden kadınlara sağlanıyor. Dul ve yetim aylığı olarak da bilinen yardım ödemesinden faydalanmak isteyen kadınların başvuru işlemlerini e-devlet üzerinden ya da T.C kimlik kartları ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından yapmaları gerekiyor. Başvuru işlemlerini 31 Mart tarihine kadar tamamlayan kadınlar takip eden ilk ayda yardım ödemesi alabiliyor. Yani 31 Mart'a kadar başvuru yapanlara ödemeleri Nisan ayından itibaren veriliyor. Başvuru işlemleri ise e-Devlet'ten yapılabileceği gibi SYDV aracılığı ile de yapılabiliyor. Başvurunuz tamamlandıktan sonra onay mesajı geliyor ve PTT'den kimlik kartınızla birlikte yardım ödemesini alabiliyorsunuz. Vakit kaybetmeden sosyal yardım ödemesi için başvurunuzu yapın nisan ayı ödemesinden faydalanın.