Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi

Bu kampanya kapsamında hem dana hem de kuzu et çeşitlerinde cazip fiyatlar mevcut. İndirimler, CarrefourSA Kart sahipleri için geçerli olup, sadece iki gün boyunca devam edecek.

İndirimli Ürünler ve Fiyatları:

Dana Kıyma (%14-%20 Yağ) Kg: 569,90 TL yerine 449,90 TL

Dana Kuşbaşı Kg: 664,90 TL yerine 489,90 TL

Dana Döş Sarma Kg: 628,90 TL yerine 449,90 TL

Dana Tas Kebabı Kg: 759,90 TL yerine 559,90 TL

Dana Sote Kg: 759,90 TL yerine 599,90 TL

Dana But Biftek Kg: 711,90 TL yerine 599,90 TL

Anket Pişmiş Dana Döner 250 g: 179,90 TL yerine 129,90 TL

Kasap Köfte Kg: 581,90 TL yerine 479,90 TL

Etse Et Kaburga Etinden Kıyma Döner 250 g: 179,90 TL yerine 129,90 TL

Bu fırsatlardan yararlanmak için CarrefourSA mağazalarını ziyaret edebilir veya online platform üzerinden sipariş verebilirsiniz.