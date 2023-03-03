Sabredenler muradına erdi! Vakıfbank öbür bankaları solladı! Emeklilerin ilacı geldi!

Vakıfbank zamlı promosyon ödemesi kampanyası ile diğer bankalara büyük fark atıyor! Birçok bankayı güncellediği promosyon miktarıyla geride bırakıyor. EYT’nin de yasalaşmasıyla beraber promosyon miktarında bankaların rekabeti hız kazanacak. Her banka emekli olan vatandaşların maaş hesabını kendisine taşımasını isterken Vakıfbank’tan büyük bir güncelleme geldi.



Vakıfbank emekli promosyon miktarını maaşlara göre hazırladı. Zamlanan promosyonlardaki büyük miktarlar çoğu bankayı geride bıraktı. Kamu bankası olarak emeklilere dikkat çekici bir zam sunan Vakıfbank, yarışta öne geçmeye çok istekli. Hala emekli maaşını taşıyarak hangi bankadan promosyon ödemesi alacağını seçmeyen vatandaşlar oldukça şanslı çıktı. Peki, Vakıfbank emekli promosyon miktarı ne kadar? Vakıfbank ne kadar promosyon veriyor? İşte Vakıfbank emekli promosyonu hakkındaki detaylar...



Vakıfbank emekli promosyon zammı ne kadar?



Emeklilerin büyük bir güncelleme ile gönlünü fethedecek Vakıfbank, dikkat çekici bir hamle yaptı ve promosyon miktarlarında artışa gitti. Kamu bankası Vakıfbank’tan promosyonlarını alacak emekliler kendilerine özel karşılıksız ek ödeme ile ceplerini bir hayli rahatlatacak. Emekliler son günlerde promosyon ve ikramiyeler ile gittikçe maddi anlamda ferahlayacak. Emeklilere yapılacak olan promosyon ödemesi ise aldıkları maaşa göre belirlenmektedir.



Emekli promosyonu ne kadar?



Vakıfbank emekli promosyon güncellemesinde bankasında 3 sene kalacak olan vatandaşlar için rakamları şu şekilde belirledi:



3.499 TL’ye kadar maaş alan emekliler için 3 bin TL ödeme yapılacak.

3.500 ile 7.499 TL arasında emekli aylığı olanlara 3 bin 500 TL ödeme gerçekleştirilecek.

7.500 ila 9.999 TL emekli maaşı alan vatandaşlara ise 4 bin 500 TL ödeme verilecek.

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alan vatandaş ise karşılıksız promosyonunu tam 5 bin TL olarak alabilecek.



Emekli promosyonları 3 yılda bir kere olarak vatandaşlara karşılıksız şekilde verilmektedir. Ödemelerden yararlanmak isteyen emekliler Vakıfbank’a giderek işlemlerini hızlı şekilde gerçekleştirebileceği gibi müşteri hizmetlerine danışabilir ya da mobil uygulama ile SMS üzerinden de yapabilirler. İşlemlerden sonra emekli maaşını taşıyan vatandaşların ilk maaşı ile birlikte promosyon tutarları da hesaplarına yatırılmaktadır.