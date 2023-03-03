GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Sabredenler muradına erdi! Vakıfbank öbür bankaları solladı! Emeklilerin ilacı geldi!

Sabreden emekliler sonunda muradına Vakıfbank sayesinde erdi! Emekli vatandaşlara Vakıfbank büyük destek sağlıyor! Öbür bankaları solda sıfır bırakan promosyon şok ediyor! İşte Vakıfbank emekli promosyon detayları...

Sabredenler muradına erdi! Vakıfbank öbür bankaları solladı! Emeklilerin ilacı geldi!

Vakıfbank zamlı promosyon ödemesi kampanyası ile diğer bankalara büyük fark atıyor! Birçok bankayı güncellediği promosyon miktarıyla geride bırakıyor. EYT’nin de yasalaşmasıyla beraber promosyon miktarında bankaların rekabeti hız kazanacak. Her banka emekli olan vatandaşların maaş hesabını kendisine taşımasını isterken Vakıfbank’tan büyük bir güncelleme geldi.  


Vakıfbank emekli promosyon miktarını maaşlara göre hazırladı. Zamlanan promosyonlardaki büyük miktarlar çoğu bankayı geride bıraktı. Kamu bankası olarak emeklilere dikkat çekici bir zam sunan Vakıfbank, yarışta öne geçmeye çok istekli. Hala emekli maaşını taşıyarak hangi bankadan promosyon ödemesi alacağını seçmeyen vatandaşlar oldukça şanslı çıktı. Peki, Vakıfbank emekli promosyon miktarı ne kadar? Vakıfbank ne kadar promosyon veriyor? İşte Vakıfbank emekli promosyonu hakkındaki detaylar...  


Vakıfbank emekli promosyon zammı ne kadar? 


Emeklilerin büyük bir güncelleme ile gönlünü fethedecek Vakıfbank, dikkat çekici bir hamle yaptı ve promosyon miktarlarında artışa gitti. Kamu bankası Vakıfbank’tan promosyonlarını alacak emekliler kendilerine özel karşılıksız ek ödeme ile ceplerini bir hayli rahatlatacak. Emekliler son günlerde promosyon ve ikramiyeler ile gittikçe maddi anlamda ferahlayacak. Emeklilere yapılacak olan promosyon ödemesi ise aldıkları maaşa göre belirlenmektedir. 


Emekli promosyonu ne kadar? 


Vakıfbank emekli promosyon güncellemesinde bankasında 3 sene kalacak olan vatandaşlar için rakamları şu şekilde belirledi: 


3.499 TL’ye kadar maaş alan emekliler için 3 bin TL ödeme yapılacak. 
3.500 ile 7.499 TL arasında emekli aylığı olanlara 3 bin 500 TL ödeme gerçekleştirilecek. 
7.500 ila 9.999 TL emekli maaşı alan vatandaşlara ise 4 bin 500 TL ödeme verilecek. 
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alan vatandaş ise karşılıksız promosyonunu tam 5 bin TL olarak alabilecek.  


Emekli promosyonları 3 yılda bir kere olarak vatandaşlara karşılıksız şekilde verilmektedir. Ödemelerden yararlanmak isteyen emekliler Vakıfbank’a giderek işlemlerini hızlı şekilde gerçekleştirebileceği gibi müşteri hizmetlerine danışabilir ya da mobil uygulama ile SMS üzerinden de yapabilirler. İşlemlerden sonra emekli maaşını taşıyan vatandaşların ilk maaşı ile birlikte promosyon tutarları da hesaplarına yatırılmaktadır. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
SSK, BAĞ-KUR, Memur ve EYT'li emekli maaşları artıyor! Ek zam kesinleşti, TÜİK açıkladı SSK, BAĞ-KUR, Memur ve EYT'li emekli maaşları artıyor! Ek zam kesinleşti, TÜİK açıkladı
Memur ve emekli ek zamma kavuşacak! Maaşlar yüzde 6+3 zam oranına göre tek tek hesaplandı Memur ve emekli ek zamma kavuşacak! Maaşlar yüzde 6+3 zam oranına göre tek tek hesaplandı
Resmi duyuru geldi! 1-2-3 çocuğu olanlar hemen başvurun, devletten 3 Bin 295 TL nakdi destek alın Resmi duyuru geldi! 1-2-3 çocuğu olanlar hemen başvurun, devletten 3 Bin 295 TL nakdi destek alın
Meclis onayladı! PTT'den TC kimlik kartıyla 1997 TL nakit destek ödemesi verilecek Meclis onayladı! PTT'den TC kimlik kartıyla 1997 TL nakit destek ödemesi verilecek
15 Mart’a kadar Migros fırsatlarını kaçırmayın! Kuru gıdalarda büyük indirim! Üstüne üstlük kırmızı ette %10 indirim! Ayçiçek yağı yalnızca 139 TL! 15 Mart’a kadar Migros fırsatlarını kaçırmayın! Kuru gıdalarda büyük indirim! Üstüne üstlük kırmızı ette %10 indirim! Ayçiçek yağı yalnızca 139 TL!
Borçlulara bayram geldi! Nefes aldıracak destek ödemesi başladı, o bankalara başvuran alacak Borçlulara bayram geldi! Nefes aldıracak destek ödemesi başladı, o bankalara başvuran alacak
SON HABERLER
Sabredenler muradına erdi! Vakıfbank öbür bankaları solladı! Emeklilerin ilacı geldi! Sabredenler muradına erdi! Vakıfbank öbür bankaları solladı! Emeklilerin ilacı geldi!
Ziraat Bankası’nda hesabınız varsa bu açıklama size! Yapılacak ödemeler için hemen başvurabilirsiniz! Ziraat Bankası’nda hesabınız varsa bu açıklama size! Yapılacak ödemeler için hemen başvurabilirsiniz!
Emekliye 9000 TL ek ödeme duyuruldu! 13,5 milyon emekli zil takıp oynayacak Emekliye 9000 TL ek ödeme duyuruldu! 13,5 milyon emekli zil takıp oynayacak
Nakit sorunu yaşayanlara PTT’den destek! T.C. kimlik numaranıza göre şubelerden alabilirsiniz! PTT Aktif Bank hesaplara yatıracak! Nakit sorunu yaşayanlara PTT’den destek! T.C. kimlik numaranıza göre şubelerden alabilirsiniz! PTT Aktif Bank hesaplara yatıracak!
SSK, BAĞ-KUR, Memur ve EYT'li emekli maaşları artıyor! Ek zam kesinleşti, TÜİK açıkladı SSK, BAĞ-KUR, Memur ve EYT'li emekli maaşları artıyor! Ek zam kesinleşti, TÜİK açıkladı
Tek seferde 7500 TL devlet yardımı! Bakan bu sabah Twitter'den açıkladı, bu kişiler alabiliyor Tek seferde 7500 TL devlet yardımı! Bakan bu sabah Twitter'den açıkladı, bu kişiler alabiliyor
Borçlulara bayram geldi! Nefes aldıracak destek ödemesi başladı, o bankalara başvuran alacak Borçlulara bayram geldi! Nefes aldıracak destek ödemesi başladı, o bankalara başvuran alacak
Memur ve emekli ek zamma kavuşacak! Maaşlar yüzde 6+3 zam oranına göre tek tek hesaplandı Memur ve emekli ek zamma kavuşacak! Maaşlar yüzde 6+3 zam oranına göre tek tek hesaplandı