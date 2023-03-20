Saat 00.00 olmadan yetişin! Motorine fena zam geliyor! İl il benzin, LPG, motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarına durmadan gelen zam ve indirim haberleri artık araç sürücülerinin de ayarlarını bozmuş durumda. Brent petrolde büyük düşüş görülürken, sürücülerin en çok merak ettiği “Akaryakıt fiyatlarına ne zaman indirim gelecek?” sorusu oluyor. Hala yapılmayan indirimlerin sebebi merak ediliyor. Ancak şimdi akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bir kampanya başladı ve araç sürücüleri bir nebze olsun böylece rahatlıyor. Peki, 19 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve detaylar...

Benzin ve otogaz grubu fiyatları vatandaşların gündeminden düşmüyor. Brent petrolde uzun zaman sonra 70 dolar altı göründü. Şimdi sürücüler büyük bir heyecanla benzine ve motorine indirim bekliyor. Peki, 19 Mart 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar? Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Benzinin litresi ne kadar oldu? İl il akaryakıt fiyatları ne kadar?

MOTORİNE BU GECE ZAM GELİYOR

Araç sahiplerini üzecek haber geldi. Peş peşe indirimle yüz güldüren motorin fiyatlarına zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 84 kuruş zam yapılacak. O nedenle deposunu doldurmak isteyenler acele etsin.

BENZİN VE MOTORİN DE BÜYÜK KAMPANYA!

Petrol Ofisi tarafından başlatılan kampanya kapsamında Mobil Öde - Geç kullanımlarında 500 TL ve üzeri yapılan tüm harcamalara 20 TL Positive Puan hediye edilecek. Bu kapsamda farklı günlerde yapılan harcama ile 100 Positive puan kazanılabilecektir. Kazılan puanlar hemen hesaba geçmektedir ve sürücüler topladıkları puanları 15 Nisan 2023 tarihine kadar istedikleri bir zaman kullanabilmektedir.

Kampanya kapsamında araç sahipleri yapacakları Petrol Ofisi akaryakıt harcamalarını Positive Card üyesi iş yerlerinden gerçekleştirmelidir. Bu sayede henüz indirim gelmeyen akaryakıt harcamalarından kazançlı çıkmak sürücüler için mümkün olabilecek. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzinin litre fiyatı ne kadar? 19 Mart 2023 otogaz fiyatları ne kadar oldu?

20 MART 2023 GÜNCEL BENZİN, LPG, MOTORİN FİYATLARI

İstanbul’da Anadolu Yakası için 1 litre benzin fiyatı 20,45 TL iken, Avrupa yakasında 20,50 TL. Anadolu Yakası’ndaki motorin fiyatı 19,47 TL iken, Avrupa Yakası’nda 19,52 TL. LPG Anadolu Yakası için 11,63 TL iken Avrupa Yakası’nda 12,09 TL.

Ankara’ya bakıldığı zaman ise 1 litre benzin fiyatı 20,88 TL. LPG Ankara’da litre başına 12,10 TL iken, motorinde fiyat ise 19,94 TL.

İzmir güncel akaryakıt fiyatları içinde benzinin litresi 20,88 TL, motorin için fiyat 19,94 TL ve LPG fiyatı ise İzmir’de 12,10 TL.