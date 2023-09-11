Rüzgar tersine ne zaman döner? Kritik haftada dolar sinyali! İslam Memiş yazdı

TV100 yaazarı İslam Memiş bu hafta ABD enflasyon verilerinden dolayı küresel piyasların odağında olduğunu bu yüzden bu haftanın kritik hafta olduğunu dile getirirken 'Tüm ülkeler enflasyonu maalesef tekrar hissedecek. ABD enflasyonu 3,6-3,7 açıklanırsa şaşırmayın!' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Memiş, senaryoların bu ay da devam edeceğini belirtirken 'Bu hafta uluslararası piyasalarda dolar değer kazanır, dolar karşısındaki enstrümanlar değer kaybeder. Ancak Ekim itibariyle rüzgâr tersine dönecektir.' dedi. İşte İslam Memiş'in yazısının bazı bölümleri:

Önümüzdeki haftaya dikkat!

Önümüzdeki hafta TCMB’nin faiz kararı var. Faiz artırımı yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. BİST100 endeksi bu hafta da yükselişini sürdürebilir. Ancak önümüzdeki haftaya dikkat! Çünkü borsaya alternatif kazançlı bir seçenek var.

Faiz

Borsada kazananlar kâr çıkışı yapıp faize geçebilir. Dolar/TL kuru, diğer yabancı para birimleri ve karşısındaki enstrümanların TL değerinde düşüş beklenmemeli.

İslam Memiş yazısının devamı için >>>