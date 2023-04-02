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Resmi Gazete’de yayınlandı! Başvuru yapana 2 bin 992 TL destek ödemesi başlıyor

Resmi Gazete’de yayınlandı! Başvuru yapan vatandaşlara net 2 bin 992 TL destek ödemesi başlayacak. İşte destek ödemesi başvuru detayları...

Resmi Gazete’de yayınlandı! Başvuru yapana 2 bin 992 TL destek ödemesi başlıyor

Vatandaşlara yönelik devlet desteğiyle hazırlanan ve bakanlıklar tarafından duyurulan birçok sosyal yardım projesi bulunmaktadır. Bu da belli noktalarda ihtiyaç sahibi olan vatandaşların daha rahat hayatlarını sürdürmesi için gereklidir. Bu doğrultuda Aile Bakanlığı ile beraber hareket eden Hazine Bakanlığı, sunduğu sosyal yardım desteğinde zam yaptı. 


Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla beraber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın işbirliği sonucunda oluşturulan sosyal yardım çalışmaları sürüyor. Vatandaşlara sağlanan şehit yakını ve gazi, yaşlı ve engelli için sağlanan sosyal yardımda zam yapıldı. İşte engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan sağlanan yardıma gelen zammın detayları... 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü sosyal destekte artışa gidildi. Yapılan sosyal destek programı kapsamında şehit yakını ve gaziler, yaşlı ve engellilerin yararlandığı desteğe zam getirildi. Desteklere gelen artış kapsamında vatandaşlar için deniz ulaşım araçları ile özel halk otobüslerinin aylık gelir yardımına zam gerçekleştirildi.  


ÖDEME MİKTARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 


Resmi Gazete üzerinden duyurulan yönetmelik değişikliği “Ücretsiz seyahat kapsamındaki gelir desteği ödemelerine dair usul ve esaslarla ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” kapsamında bulunan madde düzenlendi. 


Bu doğrultuda engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler için özel toplu taşıma araçları ile özel denizyolu araçlarında 1500 TL olan yardım ödemesi 2 bin 250 TL’ye arttırıldı. Şehit içi toplu taşıma hizmetinde İstanbul ve Ankara için ödenen 1.995 TL ise 2 bin 992 TL’ye arttırıldı.  


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ DIŞINDAKİ YERLER 1800 OLDU 


Büyükşehir belediyesi bulunan şehirler için toplu taşıma araçlarında yapılan bin 500 TL’den 2 bin 500 TL’ye olan zam, büyükşehir belediyesi olmayan yerler için de düşünüldü. Bu noktada ise büyükşehir belediyesi bulunmayan şehirler için ise toplu taşıma hizmetlerinde 1.200 TL olan destek de zamlandı. Her toplu taşıma aracı için ödemesi yapılan 1.200 TL desteğin miktarı 1.800 TL’ye çıkartıldı. 

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