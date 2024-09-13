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RESMİ GAZETEDE Çıktı! Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar DESTEK ÖDEMESİ Verileceği Açıklandı! Gece İmzalandı!

Emeklilere müjdeler geldi. 20 bin TL'ye kadar nakit ödeme verileceği açıklandı!

RESMİ GAZETEDE Çıktı! Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar DESTEK ÖDEMESİ Verileceği Açıklandı! Gece İmzalandı!

Emekli maaşlarını alanlar için destek verilecek. Resmi gazetede de açıklanan yeni karar ile birlikte maaş alan emekliler 20 bin TL ödeme alabileceklerdir. 20 bin TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar krediler vereceklerdir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilere hemen ödemeler verilecektir. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda sizlerde kamu bankalarından emekli maaşlarınızı alıyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. 

Ziraat Bankası vakıfbank ve Halkbank üzerinden acil paraya ihtiyacı olan tüm emeklilere verilecek olan 20.000 tl nakit kredi kredi formuna göre kişilerin hesabına yatırılmaktadır.

Devlet destekli olarak verilecek olan bu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 3 kamu bankası üzerinden de işlemlerini gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm emeklilere maaş müşterisi olması şartıyla hemen işlem yapılmaktadır.

Daha önce Ziraat Bankası, vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmış olmanız durumunda ve bu kredileri düzenli ödemiş olmanız durumunda sizlere hızlı bir şekilde bu krediler ile ilgili detaylı bilgiler verilmektedir.

Acil para ihtiyacınızın olması durumunda sizlerde Ziraat Bankası, vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek 20.000 tl nakit kredi alabilir veya daha yüksek limitlerde de bireysel kredi kullanabilirsiniz.

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