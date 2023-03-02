Resmi duyuru geldi! 1-2-3 çocuğu olanlar hemen başvurun, devletten 3 Bin 295 TL nakdi destek alın

Çocuk destek ödemeleri 2023 yılında da devam ediyor. Aile Bakanlığı'ndan para yardımı almak isteyenler için başvurular açıldı. 1 2 3 çocuğu olan aileler başvuru yaparak sosyal ve ekonomik destek ödemesi alabilecek. Mart ayı SED ödemeleri ile ilgili detaylı açıklama aile Bakanlığından geldi. Peki, çocuk parası yardımı nasıl alınır? Çocuk yardımı almak için başvuru şartları neler?

Dar gelirlilere ihtiyaç sahibi kişiler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal ve ekonomik destek ödemeleri aralıksız olarak devam ediyor. 2023 yılında SED ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatıyor. Devlet desteği almak isteyen tüm aileler çocukları için başvuru yapabiliyor. Elbette çocuk yardımı için bazı başvuru şartları da bulunuyor. Sosyal ve ekonomik destek ödemesinden faydalanmak isteyenler için başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

ÇOCUK PARASI YARDIMI ZAMLI OLARAK ÖDENİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara çok sayıda sosyal yardım imkanı sağlıyor. Bu yardımlardan biri de çocuk parası yardımı olarak bilinen SED yardımı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2023 yılı SED yardımı ile ilgili Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. Bu yıl sosyal ve ekonomik destek ödemesinin zamlı olarak hesaplara yatacağını belirten bakan Yanık, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı" diye konuştu.

SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal ve ekonomik destek ödemesi başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. T.C kimlik no ile Giriş yaparak e-Devlet'ten SED yardımı araması yaptıktan sonra karşınıza çıkan başvuru formunu doldurabilirsiniz. Ayrıca Bu yardımlar için başvurular 3294 sayılı kanunun kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından da yapılabiliyor. SYDV'den başvuru yapmak isteyenlerin kendilerinin ve çocuklarının kimlik kartları ile birlikte gitmeleri gerekiyor.

2023 SED YARDIMI KAÇ TL?

Aile Bakanlığının çocuklu ailelere sağladığı en önemli yardımlardan biri olan SED yardımı zamlı olarak hesaplara geçiyor. Eğitim kademesine göre değişen SED yardımı miktarı 2023 yılı için şöyle:

Çocuk (Okul öncesi) 2059,99 TL

Çocuk (İlköğretim) 3090,00 TL

Çocuk (Ortaöğretim) 3295,99 TL

Çocuk (Ortaöğretim çağında okumayan) 2059,99 TL

Çocuk (Yükseköğretim) 3708,00 TL

Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1,648,00 TL.

SED YARDIMI KİMLERE VERİLİYOR?

Çocuklar ailelere sağlanan SED yardımı ödemesinin bazı başvuru şartları bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, hane içinde kişi başına düşen gelirin üçte birinden az olması bu şartlar arasında en çok öne çıkanlar. Aynı zamanda bu yardım ödemesi bakanlık tarafından koruma altına alınan çocuklar için de veriliyor. Kuruluş bakımından ayrılan çocuklar da aylık olarak bu ödemeden faydalanabiliyor.