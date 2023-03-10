Resmi açıklama geldi! 4A, 4B, 4C, SSK ve Bağ-Kur'lu olanlara aynı anda 3 maaş fırsatı doğdu

Milyonlarca kişi için aynı anda 3 maaş alma fırsatı doğdu. SGK şartları tek tek açıkladı. Resmi duyuru bu sabah yapıldı. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ya da çalışanı olanlar bu fırsatı değerlendirerek üç maaş birden alma hakkına sahip olacak. SGK'dan 3 maaş almak için gerekli şartlar haberimizin devamında…

Milyonlarca kadını ilgilendiren müjdeli haber sosyal güvenlik kurumundan geldi. Aynı anda SGK'dan 3 maaş birden alabilirsiniz. SSK BAĞ-KUR ya da memur olarak çalışma durumunuz fark etmiyor. Eşini kaybeden ya da anne veya babası vefat eden kadınlar gerekli şartları taşımaları halinde 3 maaş birden alma şansına sahip oluyor. SGK'dan 3 maaş 1'den alma şartları tek tek açıklandı. Resmi duyuru bu sabah saatlerinde yapıldı. Hemen Siz de başvuru yaparak bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. SGK 3 maaş alma şartları ve detaylar haberimizde…

KADINLAR 3 MAAŞ ALMA HAKKINDAN YARARLANIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu, eşi ya da anne babası vefat etmiş ya da hepsini kaybetmiş olan kadınlara önemli duyuru yaptı. SSK BAĞ-KUR ya da emekli sandığı fark etmeden farklı sigorta sistemlerinden olan yakınlarını kaybeden kadınlar kendileri maaş alsa bile dul ve yetim aylığı alma şansına sahip oluyor. SGK'dan aynı anda 3 maaş almak için belirli Şartları yerine getirmek gerekiyor. Bunun içinde vefat eden kişilerin farklı sigorta kollarına bağlı olmaları gerekiyor. Örneğin eşi bağ-kurlu olan kendisi Emekli Sandığı çalışanı ya da emeklisi olan anne ya da babası SSK emeklisi olarak vefat eden kadınlar Aynı anda 3 maaşı birden alma şansına sahip oluyor. Aynı anda 3 maaş almak için en önemli şart bu. Yani SGK'nın üç maaş birden bağlayabilmesi için herkesin farklı sigorta kurumlarına bağlı olması şartı aranıyor.

DİLEKÇE İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

Dul ve yetim aylığı alabilmek için sosyal güvenlik kurumuna başvuru yapmak gerekiyor. Yukarıdaki şartları Taşıyan kadınlar bir dilekçe doldurarak SGK'ya yazılı başvuru yapmaları durumunda en kısa sürede maaşları bağlanıyor. Aynı zamanda Erkekler de bu ödemeden faydalanıyor. Fakat erkeklerin dul ve yetim aylığı 18 yaşını doldurmaları durumunda kesiliyor. Okumaya devam eden erkek çocukları 25 yaşına kadar bu ödemeyi alabiliyor.